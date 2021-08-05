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مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الإعتيادية برئاسة الكاظمي

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بقيام وزارة النفط بتشغيل شخص من ذوي شهداء حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية، إضافة إلى منحهم إعانة مالية من قبل الحكومة العراقية.
رمز الخبر: ۵۵۱۱۹
تأريخ النشر: 04 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية للمجلس، ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد.

وشهدت الجلسة استضافة رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي عرض آخر إجراءات المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وجدد الكاظمي خلال الجلسة توجيهاته لجميع الوزارات بدعم المفوضية بكل ما تحتاجه.

وناقش مجلس الوزراء واقع المنظومة الكهربائية الوطنية والخدمة المقدمة لعموم المواطنين، واستضاف وكيل وزارة الكهرباء بهذا الشأن، والذي قدّم بدروه عرضًا شاملًا عن وضع منظومة الكهرباء في البلاد.

واتخذ المجلس المقررات اللازمة في هذا المجال، بما يضمن انسيابية وصول الطاقة الكهربائية المنتجة، وتجاوز العوارض، وتفعيل المشاريع المتعلقة وتسريع إنجازها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم.

واستعرض المجلس خلال جلسته، "التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار الفيروس، والجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية والملاكات الطبية في تقديم الخدمات للمصابين، والحد من تفشّ أكبر للمرض، إلى جانب الجهود الكبيرة في تطعيم المواطنين، وتحقيق الانسيابية المطلوبة في منافذ التلقيح المنتشرة في عموم العراق".

         

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