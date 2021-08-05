اية الله جنتي: الجميع مطالبون بدعم الحكومة الجديدة

قال رئيس مجلس صيانة الدستور "اية الله احمد جنتي" : لزام علينا جميعا ان ندعم الحكومة الجديدة لكي تنجح في اداء الوعود التي قطعتها.

وفي تصريحه باجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الثلاثاء، اشار اية الله جنتي الى مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" التي عقدت اليوم برعاية قائد الثورة الاسلامية؛ متطلعا الى نجاحه في هذه المسؤولية الكبيرة، ومؤكدا على الجميع بدعم الحكومة الجديدة في اداء مهامها وتنفيذ وعودها.

واضاف: كلنا نامل في معالجة ظاهرة غلاء الاسعار والمشاكل الاقتصادية الراهنة، بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة وجهود الحكومة الجديدة.