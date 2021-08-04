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بائعون يحضرون الحلويات في غزة احتفالاً بنتائج الثانوية العامة توجيهي 2021

بتجهيزات استثنائية، يستقبل أصحاب محلات بيع الحلويات والهدايا في قطاع غزة، إعلان نتائج الثانوية العامة، التي تمثل فرصة ذهبية لهم، وموسمًا تجاريًا ينعش أبواب أرزاقهم، في ظل واقع اقتصادي كارثي يعيشه القطاع المحاصر.
رمز الخبر: ۵۵۰۷۵
تأريخ النشر: 03 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ يُعتبر شراء وتوزيع الحلويات بجميع أنواعها تقليد بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال نتائج الثانوية العامة.

ويقول فضل ساق الله، صاحب مصنع لبيع الحلويات في غزة، انهم شرعوا منذ 4 أيام بالتحضير والتجهيز لإنتاج كميات مضاعفة من الحلويات استعدادًا ليوم إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكّدًا أنّ هذا اليوم يسهم في تنشيط حركة البيع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 71.73%، بعدد ناجحين وصل الى 59188 طالب وطالبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، زياد ثابت، أن أرقاماً قياسيةً تحققت لأول مرة في نتائج الثانوية العامة 2021 رغم تفشي فيروس كورونا.

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