إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، ستة شبان بالرصاص الحي، بينهم إصابة بحالة خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وكالة تبناك الإخبارية_ذكرت مصادر أمنية، أن ستة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة في البطن وتم تحويلها إلى إحدى مستشفيات نابلس.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداتهم المستعربة، خاصة في محيط المنطقة الصناعية ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، أن اشتباكًا مسلحًا دار بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة. وأوضحت أن أصوات إطلاق نار سمعت خلال عملية الاقتحام التي شنّتها قوة من جيش الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل بكثافة، واستهدفت منازل المواطنين.