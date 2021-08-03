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طائرة ومروحيتان للحرس الثوري تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا

يذكر ان الحرائق التي اندلعت في غابات تركيا خلال الفترة الاخيرة ادت لغاية الان الى مصرع واصابة العديد من الافراد فضلا عن الحاق خسائر مادية كبيرة.
رمز الخبر: ۵۵۰۶۳
تأريخ النشر: 03 August 2021

تساهم طائرة ومروحيتان تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في عمليات اطفاء الحرائق في تركيا.

وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد بادرت الى ارسال طائرة من طراز "ايليوشين 76" ومروحيتين من طراز "ام آي 171" للمساعدة باطفاء الحرائق في تركيا وذلك اثر الطلب الذي تقدمت به تركيا من الجمهورية الاسلامية الايرانية والقرار الصادر عن الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

ووفقا لهذا التقرير قامت طائرة من طراز "ايليوشين 76" تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري منذ الخميس بانجاز 10 طلعات جوية في سياق عمليات اطفاء الحرائق في تركيا فيما ستسهم المروحيتان في هذه العمليات بدءا من اليوم.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمتلك الان فرقا هي من اكثر الفرق خبرة وتخصصا في عمليات الاغاثة والانقاذ خاصة في اطفاء الحرائق جوا اذ انها شاركت على الدوام في مختلف العمليات في مناطق البلاد المختلفة خلال الاعوام الماضية في هذا المجال وكذلك تقديم المساعدة الجادة في اطفاء الحرائق للدول الصديقة والجارة.

يذكر ان الحرائق التي اندلعت في غابات تركيا خلال الفترة الاخيرة ادت لغاية الان الى مصرع واصابة العديد من الافراد فضلا عن الحاق خسائر مادية كبيرة.

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طائرة ومروحيتان للحرس الثوري تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا
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