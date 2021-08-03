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وقفة دعم للأسير عبد الله أبو بكر جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة

شارك عشرات المواطنين وفعاليات بلدة يعبد جنوب غرب جنين، في وقفة دعم وإسناد للأسير الجريح عبد الله باسم أبو بكر، الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نجو أسبوع واعقتل ونقل إلى مستشفى في أراضي الـ48.
رمز الخبر: ۵۵۰۴۵
تأريخ النشر: 03 August 2021

وقفة دعم للأسير عبد الله أبو بكر جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام منزل الأسير، العلم الفلسطيني، وصوره، واليافطات والشعارات المطالبة بالسماح لعائلته بزيارته، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وندد المتحدثون بمنع سلطات الاحتلال عائلة الأسير أبو بكر من زيارته ومعرفة وضعه الصحي، والممارسات التعسفية والقمعية بحقهم.

وشددوا على ضرورة بذل مزيد من الحراك نصرة للحركة الأسيرة، خاصة الأسرى المرضى ومن بينهم الأسير أبو بكر، والعمل على إطلاق سراحه وكافة الأسرى.

وحذروا من مخاطر تصعيد الاحتلال من جرائمه بحق الأسرى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، والعمل على وقف سياسة الاعتقال الإداري المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته وكافة الأسرى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال طاردت المركة التي كان يستقلها الأسير أبو بكر على الطريق الواصل بين بلدتي يعبد وزبدة قبل نحو أسبوع، وأصيب بالرصاص، فيما اعتقل اثنان آخران وهما أدهم علي حسن إرميلات، وشعلان كيوان أبو بكر.

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