النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

بلينكن يقول إن إيران نفذت الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عُمان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، إيران بأنها من نفذ الهجوم على السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عمان قبل أيام.
رمز الخبر: ۵۵۰۳۹
تأريخ النشر: 03 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، إن إيران نفذت الهجوم على السفينة عبر طائرة مسيرة، مشيراً أن واشنطن تنسق مع حلفائها في المنطقة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا".

وفي آواخر شهر تموز/يوليو الفائت، قُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان، كما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العميد سريع في شبكة القنذع بمديرية نعمان المطلة على محافظة مأرب
بالصور:أطلال من الدولة على المرفأ المنكوب..
فوج إطفاء الضاحية:في 4 آب 2020 صوت انفجار مرفأ بيروت كان النداء
أرمينيا..البرلمان يعيد انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا للوزراء
تونس..تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا
السيد خامنئي: الحرب الإعلامية للأعداء مستمرة للتأثير على الرأي العام ضد إيران
مستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي
إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006
كاتبة سعودية ـ إماراتية في "إسرائيل اليوم" تدعو لإسقاط القيادة الفلسطينية
طائرة ومروحيتان للحرس الثوري تساهم في اطفاء الحرائق بتركيا
إيران تدخل اليوم عهد الرئيس رئيسي بعناوين الاقتصاد والتجاذب مع الغرب
الامين العام لمنظمة اوبك يشارك في مراسم اداء رئيسي اليمين الدستورية
بالصورة: ايران محط لسياح العالم وبلدٌ تمتاز بالجمال
العراق ... اغتيال قيادي بارز في الحشد الشعبي
المرفأ
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران
موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة
مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير
وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية
"الشباب والثقافة" تطلق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة
علماء آثار يكتشفون موقعا للحضارة الأشولية عمره 1.3 مليون عام
اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات
جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح
هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة
زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف
حركة "حماس" تثمن جهود الجزائر لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي