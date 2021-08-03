بلينكن يقول إن إيران نفذت الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عُمان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، إيران بأنها من نفذ الهجوم على السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عمان قبل أيام.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، إن إيران نفذت الهجوم على السفينة عبر طائرة مسيرة، مشيراً أن واشنطن تنسق مع حلفائها في المنطقة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا".

وفي آواخر شهر تموز/يوليو الفائت، قُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان، كما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة.