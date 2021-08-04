النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۵مشاهدات
‍ پ

هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة

يخيم الهدوء الحذر على منطقة خلدة اللبنانية، عقب توتر الأوضاع فيها خلال منتصف عطلة نهاية الاسبوع حيث نفذ مسلحون عمليات قنص استهدفت المارة وأهالي المنطقة، بعد إقدامهم على نصب كمين مسلح لمشيعي الشهيد علي شبلي، حيث أطلق القناصة الرصاص على المشيعين.
رمز الخبر: ۵۵۰۰۰
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_قال المشيعون إنهم تعرضوا لكمين من قبل مسلحين، أطلقوا الرصاص على المشاركين في موكب تشييع الشهيد شبلي لدى وصولهم إلى أمام دارة شبلي في خلدة.

وقد نفذ الجيش اللبناني ومخابراته حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في احياء خلدة، ذلك بعيد وصول تعزيزات من فوج المغاوير الذين هددوا بإطلاق النار في اتجاه أيّ مسلح يوجد في طرقات المنطقة.

وتمكنت ملالات الجيش اللبناني من اخراج 15 شخصا من المشيعين الذين رافقوا جنازة الشهيد علي شبلي وكانوا حوصروا داخل منزله في خلدة، كما أُخرج جثمان شبلي مع الاسعاف الى خارج المنطقة.

وطالب الجيش اللبناني الصليب الأحمر بإرسال طواقمه الطبية لإجلاء الجرحى بمنطقة خلدة، وأعلن لاحقا سقوط عدد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى جريح من عناصره.

وكانت قيادة الجيش اللبناني اشارت اليوم الأحد، إنه "في أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار في اتجاه موكب التشييع، الأمر الذي أدّى إلى وقوع اشتباكات، أسفرت عن سقوط ضحايا، وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين".

وتعقيباً على حادثة إطلاق النار، أصدر حزب الله بياناً  اكد فيه أن "قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع على إيقاف القَتَلة المجرمين واعتقالهم، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة".

وكان حزب الله أصدر قبل ذلك بياناً أكد فيه رفضه المطلق "كلَّ أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات". وقال إن "الشهيد شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة".

من جهته، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قيادة "الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل إعادة الهدوء إلى خلدة، وتوقيف مطلقي النار، وسحب المسلحين، وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية".

وقال عون إن "الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكّي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

وبيّن رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال حسان دياب أنّه "يجب تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة"، مضيفاً أنّه "يجب تفويت الفرصة على العبث بالاستقرار الأمني للبلاد".

بدوره، أوضح "تيار المستقبل" في لبنان أن قيادته "تتابع تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتُجري اتصالاتها بالجهات المعنية، ولاسيما بمرجعيات العشائر العربية، من أجل التهدئة".

وأضاف في بيانه: "نعبّر عن الأسف الشديد لسقوط قتلى وجرحى، وفلتان زمام الأمور، على النحو الذي يحدث".

من جهته قال الحزب السوري القومي الاجتماعي إنّ "كمين خلدة أمر عمليات خارجي لافتعال أحداث أمنية خطيرة، مضيفاً أن  "هدف ما جرى هو جرّ قوى المقاومة إلى الفتنة والصدام المسلح". 

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

وأدى إطلاق النيران العشوائي من قبل مجموعات قطاع الطرق إلى هلع المواطنين القادمين من الجنوب إلى العاصمة، أو المتجهين إليه، وفروا من سياراتهم التي تركوها على أوتوستراد بيروت الجنوب، حيث تركز إطلاق النيران.

وليلة أمس، أقدم رجل من عشائر "عرب خلدة" في لبنان، على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، ليلة اول أمس السبت، على خلفية "قضية ثأر".

ودخل منفذ الجريمة، وهو يدعى أحمد غصن، حفل زفاف كان يقام في المنتجع وأطلق عدة رصاصات من مسدّس حربي على الشهيد شبلي، فتم نقل الأخير إلى مستشفى سبلين حيث قضى متأثراً بإصابته.

وأفادت المعلومات بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ الجريمة، وهو شقيق حسن غصن، الذي قتل خلال اشتباكات في المنطقة قبل أقل من عام.

وفي آب/ أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات إثر اعتداء مجموعة من عرب خلدة تابعة للإرهابي عمر غصن على سيارة للمارة، وتطور الأمر الى إطلاق نار في المنطقة، إلى أن تدخل الجيش وأصبح الإشكال المسلح بينه وبين مجموعة غصن.

وكان حجم الإشتباك الذي شهدته المنطقة كبيرا، حيث شهد إطلاق قذائف صاروخية، وأغلق بشكل كامل الطريق السريع والطريق البحري الرابطان بين العاصمة والجنوب.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ميقاتي بذكرى انفجار مرفأ بيروت يدعو للتعاون مع القضاء لمعاقبة كل من له يد في الانفجار
استهداف حافلة للجيش في منطقة مساكن الحرس غرب دمشق يسفر عن شهيد وعدد من الجرحى
سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان
صباغ يصل طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
الحرس الثوري ينفي تورط إيران في حادث السفن والقوات المسلحة تحذر من التمهيد لـ "مغامرة"
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الإعتيادية برئاسة الكاظمي
بكين: التقرير حول تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان يستند إلى أكاذيب وحقائق مشوهة
المصارع الإيراني ساروي يحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو
الحلبوسي و الفايز يؤكدان أهمية زيادة التعاون المشترك بين العراق والاردن
وزير خارجية مصر يسلم الرئيس سعيد رسالة من نظيره المصري
إغلاق البنتاغون مؤقتا بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة
صواريخ ستار الايرانية مجهزة بنظام توجيه ليزري
بنت يقر بفشل خطط الكيان الصهيوني ازاء ايران
بريطانيا لمجلس الأمن: إيران مسؤولة "على الأرجح" عن الهجوم على الناقلة
بالصورة: قائد الثورة يصادق على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب
المرفأ
بالصور:أطلال من الدولة على المرفأ المنكوب..
الشعبية تدين لقاء عزام الاحد مع المعارضة الايرانية: نحن مع ايران التي تساند شعبنا
تقرير رصد القنوات العبرية 03-08-2021
حركة الجهاد: تصريح عزام الأحمد لا يمثل راي شعبنا بحق ايران الداعمة له
الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. جرح عوائل الشهداء يبقى مفتوحا ونواب يطالبون برفع الحصانات
السيد خامنئي: الحرب الإعلامية للأعداء مستمرة للتأثير على الرأي العام ضد إيران
رئيس أكبر شركة زراعية روسية قابضة يدعو إلى التواجد في السوق الإيرانية
بالصورة: ايران محط لسياح العالم وبلدٌ تمتاز بالجمال
العميد سريع في شبكة القنذع بمديرية نعمان المطلة على محافظة مأرب
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006
السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل
فيلم ایرانی يتأهل الى القسم الدولي لمهرجان اينونتا في ايطاليا
سيستان وبلوشستان محافظة زاخرة بالنحاس في جنوب شرق ايران
وزارة الخارجية تستدعي السفير الروماني في طهران