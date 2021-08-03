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غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران

ثم سيلقي رئيس الجمهورية كلمة، وبعد ذلك سيستمع الحاضرون الى خطاب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي .
رمز الخبر: ۵۴۹۹۳
تأريخ النشر: 02 August 2021

تقام مراسم تصديق حكم الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، يوم الثلاثاء، في حسينية الإمام الخميني (رض).

وتبدأ مراسم تنفيذ قائد الثورة الاسلامية، حكم تولي حجة الاسلام ابراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدورتها الثالثة عشرة، صباح الثلاثاء الموافق 3 اغسطس 2021، في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور عدد من مسؤولي البلاد.

وتقام مراسم تنفيذ قائد الثورة الاسلامية حكم تولي ابراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، مع رعاية البروتكولات الصحية، وستبث بشكل مباشر من قنوات الاذاعة والتلفزيون وموقع القائد .

وفي هذه المراسم، سيشرح وزير الداخلية عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة في ايران، كما سيتلى نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب حجة الاسلام ابراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ثم سيلقي رئيس الجمهورية كلمة، وبعد ذلك سيستمع الحاضرون الى خطاب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي .

تؤكد المادة 110 من الدستور الايراني، أن إمضاء حكم رئاسة الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، هو من وظائف وصلاحيات القائد، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية ان فترة رئاسة الجمهورية اربع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الاسلامية.

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