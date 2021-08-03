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مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير

بملابس تنكرية يتجاذبها الجمال والغرابة، شارك آلاف المواطنين الروس في مهرجان "فونتانكا" السنوي الذي يتخذ من الأقنية المائية لسانت بطرسبرغ، مسرحاً لفعّالياته التي تحوّل المدينة إلى لوحة أسطورية بألوانٍ زاهية تخطفُ الأبصار وتأسر القلوب.
رمز الخبر: ۵۴۹۸۴
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ الملابس التنكرية للمشاركين مستوحاة من الأساطير والقصص الخيالية والأحداث التاريخية، إضافة إلى أفلام الأكشن والكرتون، وحينما يشرع المشاركون بالتجديف وتأخذ زوارقهم بالإندفاع إلى الأمام، تشتدّ حمى المنافسة بين المشارك والمشاهد على تحصيل قدرٍ أكبر من المتعة والسعادة.

مهرجان "فونتانكا" يعد حدثاً ثقافيا وفنياً ورياضياً حاشداً تضج به مدينة سانت بطرسبرغصيف كل عام، لكنّ هذه السنة حرصت السلطات على عدم وجود حشود كبيرة من المشاركين وكذلك المشاهدين، وذلك للحيلولة دون ارتفاع وتائر عدوى الإصابة بفيروس كورونا>

ويشار إلى أن القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا في مدينة سانت بطرسبرغ، تقضي بمنع أي تجمعات تضمّ أكثر من 75 شخصاً، هذا إضافة إلى أنه يحظر إقامة أي فعاليات رياضية أو غيرها ما لم يكن المشاركون فيها حاصلين على اللقاح المضاد للفيروس أو أنهم حاصلون على نتيجة إختبار سلبي خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.

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