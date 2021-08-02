الكاظمي يؤكد إصرار الحكومة على إنصاف الملاكات الطبية والصحية

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، مستشفى ابن النفيس في العاصمة بغداد، واطلع على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى، وشدد على إصرار الحكومة على إنصاف الملاكات الطبية والصحية.

وكالة تبناك الإخبارية_ تفقد رئيس مجلس الوزراء ردهات المستشفى، وأحوال المرضى المراجعين والراقدين، واستمع إلى شكاويهم ومقترحاتهم، ووجّه بتذليل العقبات، وتوفير المستلزمات الضرورية وبالسرعة الممكنة، وفق بيان رسمي.

وعقد الكاظمي اجتماعاً مع الملاك الطبي، أشاد فيه بدور الأطباء، وبدور الملاك الصحي في تقديم الخدمة للمرضى في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والعالم؛ بسبب جائحة كورونا، وزيادة مخاطرها.

واستمع إلى المشكلات التي تواجه عمل المستشفى ووجّه بمعالجتها، وفق ما أورد البيان.

وأكد الكاظمي أن الحكومة الحالية لديها إصرار على إنصاف الملاكات الطبية والصحية، واتخذت خطوات متعددة، ودعا الجميع إلى تفهم ظروف البلد، والتحديات التي يواجهها، متعهداً بأنه لن يمر يوم دون البحث عن أفضل الفرص، لتحسين الواقع الصحي في العراق، الذي يزخر بكفاءاته الطبية في داخل البلد وخارجه.