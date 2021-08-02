نائب ايراني: بيانات فرنسا واوروبا حول الاتفاق النووي لاقيمة لها

وأكد آصفري انه ينبغي لفرنسا وغيرها من البلدان الاوروبية ان تبين ماذا قدمت من خطوات على صعيد تنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

انتقد النائب الايراني محمد حسن آصفري بيانات فرنسا واوروبا حول الاتفاق النووي وشؤون البلاد الاخرى ووصفها بالمكررة وتفتقد لأية قيمة.

واشار النائب عن أهالي اراك /وسط ايران/ محمد حسن آصفري، في تصريح صحفي يوم السبت، الى بيان الخارجية الفرنسية حول عودة ايران الى الالتزام بالاتفاق النووي عادّا هذا البيان والاخرى الصادرة عن الاتحاد الاوروبي بأنها باتت بالية وتفتقد لاية قيمة حقيقية.

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتمد موقفا واضحا ازاء الاتفاق النووي يتمثل بأنه مادام الاميركيون والاوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم في رفع الحظر فانها في المقابل تعلق التزاماتها في الاتفاق.

وأكد انه ينبغي للغربيين ان يدركوا ان عهد الحوارات ذات الطبيعة الليبرالية قد ولى وان الحكومة المقبلة ستعتمد خطابا مماثلا لخطابهم اذ انقضى زمن تنفيذ مآربهم المناوئة للشعب الايراني.

وشدد ان صوت ايران شعبا وحكومة وبرلمانا متوحد على رفع الحظر ومادام هذا الهدف لايتحقق فان طهران لن تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.

وأكد آصفري انه ينبغي لفرنسا وغيرها من البلدان الاوروبية ان تبين ماذا قدمت من خطوات على صعيد تنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.