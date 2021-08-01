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رئيس الوزراء: الجزائر تستورد 15 ألف مكثف أكسجين بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا

اعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، عن بدء بلاده استيراد قرابة 15 ألف قارورة أوكسجين بشكل عاجل، في إطار تعزيز الجهاز الطبي لاحتواء إصابات كورونا.
رمز الخبر: ۵۴۹۰۴
تأريخ النشر: 31 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار إلى أن بلاده حصلت على 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا، داعيا إلى تجنب التهويل حول الوضعية الوبائية في الجزائر.

وقال بن عبد الرحمان أنه تقرر اتخاذ "حزمة من الإجراءات بتعليمات من رئيس الجمهورية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الأكسجين في مختلف المراكز الاستشفائية على المستوى الوطني"، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من هذه المادة "يتراوح بين 400 ألف و 420 ألف لتر يوميا".

واضاف، انه كما تقدمت الجزائر، بطلبات لاقتناء "10 وحدات لإنتاج الاكسجين قدرتها بين 20 ألف و 40 الف لتر ستوزع على الوحدات الاستشفائية الكبرى" وهو ما من شأنه "التخفيف من الضغط الموجود حاليا عبر مختلف المستشفيات".

وأكد أن "شساعة القطر الوطني تستلزم وضع آليات للاستجابة لكل الاحتياجات في الوقت المناسب وهو ما قمنا به من خلال إنشاء خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى قامت بتسيير هذه المرحلة بطريقة فعالة وبكفاءة، إلى جانب إنشاء خلية عملياتية بدأت عملها يوم أمس الأربعاء بهدف الاستجابة العملياتية لكل الاحتياجات على مستوى المراكز الاستشفائية".

وكانت الجزائر سجلت خلال الأيام الماضية حصيلة غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا، ووصل عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 168 ألف حالة، فيما تم تسجيل 4189 حالة وفاة.

وطالب رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق، خالد السعيد، بإعلان حالة الطوارئ الطبية، في أعقاب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، من أجل الوقاية والإجراءات الاحترازية.

         

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