السلطات تمنع دخول الغابات والمتنزهات بسبب الحرائق المستعرة لليوم الرابع على التوالي

منعت المدن التركية الكبرى ومن بينها اسطنبول دخول الغابات والمتنزهات الوطنية القريبة بعد موجة من حرائق الغابات أجهدت رجال الإطفاء وأزهقت أرواح، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة.

وفي واحدة من البقع السياحة الشهيرة، مانافاجات حيث توجد أشهر الشلالات المائية في تركيا، تضرر أكثر من 2300 منزل وأجلي آلاف السكان حسب وسائل الإعلام الرسمية.

وأبلغ أكثر من 60 موقعاً عن حرائق في غضون بضعة أيام، ما دفع إلى إجراء تحقيق في تخريب محتمل.

يذكر أن حرائق الغابات هذا الأسبوع تعتبر الأسوأ منذ 2019، عندما اتهم مسؤولون أتراك جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بإشعال حرائق الغابات.

الى ذلك، رصدت أقمار صناعية حجم حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا، المستعرة لليوم الرابع على التوالي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكثر من 70 حريقًا شب هذا الأسبوع في أقاليم مطلة على بحر إيغه والبحر المتوسط وكذلك في مناطق داخلية، مضيفا أن 14 حريقًا ما زالت مشتعلة.

وتعهدت الحكومة التركية بمحاسبة أي شخص يتم الكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق.