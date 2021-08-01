النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

جامعة كازان الفيدرالية الروسية تدعو للمزيد من العلاقات العلمية مع إيران

وفي ذات السياق قالت رئيسة مركز الدراسات الايرانية في الجامعة مستورة احمد ان 89 طالبا جامعيا روسيا واجنبيا يدرسون حاليا في القسم المذكور.
رمز الخبر: ۵۴۸۸۹
تأريخ النشر: 31 July 2021

دعا رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية في لقاء مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي الى مزيد من العلاقات العلمية والتعليمية مع جامعات بلادنا.

واشار "ايلشات غفورف" رئيس جامعة كازان، وهي من أكبر الجامعات في روسيا ولها تاريخ عريق يعود الى عدة مئات من السنين، الى ان الجامعة تستضيف حاليا العديد من الطلبة الايرانيين.

ونوه الى ان 103 طالبا ايرانيا يدرسون حاليا في الجامعة مشيرا الى نشاطات قسم الدراسات الايرانية فيها على خلفية القواسم الثقافية المشتركة بين تاتارستان وايران.

واشار الى ان العديد من الطلبة الايرانيين قدموا طلبات للالتحاق بهذه الجامعة خلال العام الدراسي المقبل.

من جهته أعرب السفير الايراني كاظم جلالي عن ترحيبه بدعوة رئيس جامعة كازان الروسية لتوطيد العلاقات الاكاديمية والبحثية مع الجامعات الايرانية بالنظر الى أواصر الصداقة المتينة بين البلدين.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين ستتوطد أكثر مما مضى بفضل تنمية العلاقات العلمية والاكاديمية بينهما، مبديا ترحيبه بتعزيز دراسة اللغة الفارسية وآدابها في روسيا وكذلك دراسة اللغة الروسية وآدابها في ايران.

جامعة كازان الفيدرالية الروسية تدعو للمزيد من العلاقات العلمية مع إيران

وفي ذات السياق قالت رئيسة مركز الدراسات الايرانية في الجامعة مستورة احمد ان 89 طالبا جامعيا روسيا واجنبيا يدرسون حاليا في القسم المذكور.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها
العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية
انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"
سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
السيد هاشم صفي الدين: المصرف المركزي مسؤول عن نهب أموال المودعين
السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة.. ولن نحيد عن هذا الطريق
113 ضحية جراء فيضانات في اقليم نورستان شرقي البلاد
سعيد: لا خوف على حرية التعبير ولن أتحول إلى ديكتاتور
أمريكا تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
أردوغان يزور مناطق حرائق الغابات في أنطاليا
الاحتلال الاسرائيلي يقمع تظاهرة في حي الشيخ جراح
المالية: خسائر في إيرادات الحكومة بعد إستيلاء طالبان على سبع جمارك أفغانية حدودية
النائب الحاج حسن: نأمل استمرار الأجواء الإيجابية في عملية تشكيل الحكومة
تأكيدات من المقاومة على عدم الربط بين ملف صفقة التبادل واعادة اعمار غزة
الجهاد الاسلامي:ضرب السفينة الإسرائيلية عمل بطولي وردّ على جرائم الاحتلال
تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو
بالصورة: أجواء "عيد الغدير" في مرقد أمير المؤمنين (ع) بالنجف اشرف
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 31-7-2021
تحرير 500 كم مربع في البيضاء.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل عملية النصر المبين
واشنطن توافق على صفقة مروحيات مع الكيان الإسرائيلي بـ3.4 مليار دولار
تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسوريا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. رئيس الوزراء السوري يزور طهران قريباً
التلوث يكسو بحيرة بلون وردي مقاطعة تشوبوت الجنوبية
فعاليات عدة في محافظة حجة احتفالا بعيد الغدير
تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر بالخليل
الرئيس التركماني يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات
مساعي إخماد الحرائق شمالا مستمرة.. والنيران تتوسع نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا
جامعة سويدية تشغل عالماً آلياً في أبحاثها المتعلقة بكورونا
تدشين العمل بالحراثة المجتمعية في محافظة الحديدة
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون المساعدات المقدمة للاحتلال الاسرائيلي
بالصورة: تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو