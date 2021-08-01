دعا رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية في لقاء مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي الى مزيد من العلاقات العلمية والتعليمية مع جامعات بلادنا.



واشار "ايلشات غفورف" رئيس جامعة كازان، وهي من أكبر الجامعات في روسيا ولها تاريخ عريق يعود الى عدة مئات من السنين، الى ان الجامعة تستضيف حاليا العديد من الطلبة الايرانيين.



ونوه الى ان 103 طالبا ايرانيا يدرسون حاليا في الجامعة مشيرا الى نشاطات قسم الدراسات الايرانية فيها على خلفية القواسم الثقافية المشتركة بين تاتارستان وايران.



واشار الى ان العديد من الطلبة الايرانيين قدموا طلبات للالتحاق بهذه الجامعة خلال العام الدراسي المقبل.



من جهته أعرب السفير الايراني كاظم جلالي عن ترحيبه بدعوة رئيس جامعة كازان الروسية لتوطيد العلاقات الاكاديمية والبحثية مع الجامعات الايرانية بالنظر الى أواصر الصداقة المتينة بين البلدين.



واضاف: ان العلاقات بين البلدين ستتوطد أكثر مما مضى بفضل تنمية العلاقات العلمية والاكاديمية بينهما، مبديا ترحيبه بتعزيز دراسة اللغة الفارسية وآدابها في روسيا وكذلك دراسة اللغة الروسية وآدابها في ايران.



جامعة كازان الفيدرالية الروسية تدعو للمزيد من العلاقات العلمية مع إيران



وفي ذات السياق قالت رئيسة مركز الدراسات الايرانية في الجامعة مستورة احمد ان 89 طالبا جامعيا روسيا واجنبيا يدرسون حاليا في القسم المذكور.