وزارة الخارجية: ايران تؤكد تضامنها واستعدادها لمساعدة تركيا في مكافحة الحرائق

ويشار الى ان 20 منطقة غابية في 7 محافظات بجنوب تركيا تنشب فيها الحرائق فيما تسعى فرق الاطفاء لاخمادها.

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع تركيا حكومة وشعبا واستعداد طهران للمساعدة في إخماد الحرائق الناشبة بجنوب هذا البلد.

ویذکر أنه أعرب خطیب زاده، في تصريحه يوم الجمعة، عن أسفه لنشوب الحرائق في مناطق الغابات بالمحافظات الجنوبية في تركيا والتي اسفرت عن خسائر في الارواح والممتلكات.

كما أعرب عن تضامن ايران مع تركيا حكومة وشعبا وتعازيه لاسر الضحايا مؤكدا استعداد طهران لتقديم الدعم والمساعدات الانسانية لهذا البلد.

ويشار الى ان 20 منطقة غابية في 7 محافظات بجنوب تركيا تنشب فيها الحرائق فيما تسعى فرق الاطفاء لاخمادها.