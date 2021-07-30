وزير الثقافة يعلن وصول 17 ألف قطعة آثرية للبلاد في أضخم عملية استرداد

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، عن وصول 17 ألف قطعة آثرية من الولايات المتحدة، في أضخم عملية استرداد.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال ناظم في مؤتمر صحفي بمطار بغداد الدولي، إن "الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية".

وأضاف، أن "الآثار المستردة جاءت بجهود حثيثة من وزارتي الخارجية والثقافة ممثلة بهيئة الآثار والتراث وجهد عظيم من السفارة العراقية في واشنطن".

وتابع أن "العراق سيواصل العمل لاسترداد الآثار التي سرقت ونهبت من الوطن، والآثار المستردة ستعرض في المتحف العراقي".

بدوره، أكد رئيس هيئة الآثار والتراث ليث حسين أن "معظم القطع المسترجعة تعود لفترة سلالة آور الثالثة 2121- 2004 قبل الميلاد، من العصر السومري الحديث".