النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

الشيخ الخزعلي: المفاوضات العراقية - الأمريكية هي مفاوضات خديعة وضحك على الذقون

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن الحدث الأبرز في الأيام التي مضت كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الامريكية والبيان المشترك الذي خرج على لسان وزيري خارجية البلدين والجدل الذي حصل حول موضوع خروج القوات القتالية من العراق بين مؤيد وبين نافي او مشكك.
رمز الخبر: ۵۴۸۱۸
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_أضاف الخزعلي في كلمة له أمس الاربعاء بمناسبة عبد الغدير: بالنسبة لنا نحن كان موقناً في البداية أنه لا توجد نوايا حقيقية للادارة الأمريكية بالخروج من العراق وقلنا أنه لن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق ، وانما ستكون مجرد تلاعب لفظي وتغيير عناوين ولافتات، وأسمينا هذه المفاوضات (مفاوضات الضحك على الذقون) ، وقلنا اننا نتمنى ان تكون معلوماتنا خاطئة .

وتابع: "الآن بعد إنتهاء زيارة رئيس الوزراء نقول ان هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون ، لا هذا ليس صحيحاً ، وانما هي (مفاوضات الخديعة) او (المفاوضات المحترفة للضحك على الذقون) ، أو هي مفاوضات الضحك على العقول .

وبهدف تبيان الموقف قدم الخزعلي ملاحظات جاء منها: "ان موضوع انهاء الوجود القتالي للقوات الامريكية لم يذكر مطلقا على لسان رئيس الادارة الامريكية ولا رئيس الوزراء العراقي رغم أنه الموضوع الأهم ، وإنما ذكر على لسان وزيري الخارجية الامريكي والعراقي".

وتابع: "لم يوضح في البيان ما المقصود بالقوات القتالية وماذا تشمل؟ هل تشمل القواعد الجوية الامريكية مع ما تضم من انواع الطائرات الحربية المقاتلة والمروحية والمسيرة أم أنها غير مشمولة والمقصود هو خصوص الجنود المقاتلين؟".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مركز شباب الأمة في خانيونس يفتتح تكية خيرية لعابري السبيل
الحكومة تصدر 11 قرارا جديدا في اجتماعها برئاسة مدبولي
الجهات المعنية تواصل عملها في محاصرة وإخماد حرائق الغابات
رئيس الوزراء: لمزيد من التنسيق في الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا بما يخدم المصالح المشتركة
محكمة الاحتلال العليا تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
استشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل
وضع حجر أساس لمشروع إنشاء مركز خدمات موبايل بصعدة
تشييع جثمان الطفل محمد العلامي الى مثواه الأخير في بلدة بيت أمر وسط اندلاع مواجهات
أبناء محافظة صعدة يجددون العهد والولاء للإمام علي (ع) في ذكرى عيد الغدير
القوات المسلحة تكشف عن عملية عسكرية واسعة غدا الجمعة
تفكُّك الدولة اللبنانية - 10 تداعيات على إسرائيل
 "منطقة حظر الطيران".. فيلم للناشئة والعائلات..
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم
الجيش: تجدد اندلاع الحرائق بالرويمة والبستان وتمددها لمحيط المنازل في حرش القطلبة بالقبيات
رئيس الأركان السوداني يلتقي قيادات عسكرية في أبوظبي
تقرير رصد القنوات العبرية 28-07-2021
مترجم: النفط والاقتصاد والجغرافيا السياسية: العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
تنسيقية المقاومة العراقية: سنبقى على جهوزيتنا لحين الانسحاب الامريكي الحقيقي
قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق
فعاليتان للهيئة النسائية في يوم الولاية بجامع الشعب بصنعاء
عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة
الأمم المتحدة تعلق على التوتر المتصاعد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا
ماذا يفعل الطيران الأمريكي فوق المحافظات الخالية تماماً من داعش؟
طاجيكستان تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي
فتح الآفاق الاقتصادية بين طهران ودمشق
مترجم: دور الشرکات الأمنية الأمريکیة في العراق
زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية الامريكية
إيران تفتتح أطول نفق في غرب آسيا
التعاون بين ايران وسوريا سيحشر اميركا بالزاوية
مسؤول برلماني: الرئيس المنتخب يقدم كابينته المقترحة الى البرلمان الاسبوع القادم