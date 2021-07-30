النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

محافظ النجف: الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير تسير وفق ما هو مرسوم

رمز الخبر: ۵۴۸۱۵
تأريخ النشر: 29 July 2021

كشف محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري لوكالة تابناك عن تفاصيل الخطة الامنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير، الذي يوافق الـ 18 من شهر ذي الحجة.

وقال الياسري إن "الخطة الامنية ستشمل مشاركة 23 ألف عنصر من القوات المسلحة ستؤمن طرق المحافظة والبادية والشوارع المؤدية الى المدينة القديمة، اما الخطة الخدمية فستشترك فيها جميع الدوائر الخدمية والساندة لها والعتبة العلوية المقدسة".

وبينّ المحافظ ان "الخطة الامنية سيشترك بتطبيقها الجيش والقوة الجوية ومختلف الاجهزة الامنية وفرقة الامام علي القتالية، حيث قُسمت المهام المناطة بكل قوة لحفظ المحافظة وطرقها والبادية وتأمين قوافل الزائرين خلال احياء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السلام".

واكد الياسري أن "هناك خطة خاصة ستنفذ لتقليل الزخم المروري وتحديد اماكن وقوف المركبات من جميع محاور المحافظة وتأمين المركبات لإيصال الزائرين للمدينة القديمة".

واضاف ان "الخطة الخدمية تشمل مشاركة دوائر البلدية والبلديات بالمركز والاقضية والنواحي اضافة لمشاركة دوائر الماء والمجاري والكهرباء، ودائرة الصحة التي ستتكفل بنشر المفارز الصحية بمناطق محددة في المحافظة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية وارشاد الزائرين وتوعيتهم، اضافة الى تأمين الخدمة للحالات الحرجة اضافة الى المشاركة المهمة للعتبة العلوية المقدسة والمواكب الحسينية".

واشار الى ان "الحكومة المحلية وجهت جميع المؤسسات الحكومية على التعاون فيما بينها لإنجاح الخطتين الأمنية والخدمية".

وطالب المحافظ المواطنين والمواكب الحسينية "بالالتزام بالضوابط الصحية والتوجيهات والارشادات اللازم تطبيقها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا".

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مركز شباب الأمة في خانيونس يفتتح تكية خيرية لعابري السبيل
الحكومة تصدر 11 قرارا جديدا في اجتماعها برئاسة مدبولي
الجهات المعنية تواصل عملها في محاصرة وإخماد حرائق الغابات
رئيس الوزراء: لمزيد من التنسيق في الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا بما يخدم المصالح المشتركة
محكمة الاحتلال العليا تجمّد قرار إخلاء ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
استشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل
وضع حجر أساس لمشروع إنشاء مركز خدمات موبايل بصعدة
تشييع جثمان الطفل محمد العلامي الى مثواه الأخير في بلدة بيت أمر وسط اندلاع مواجهات
أبناء محافظة صعدة يجددون العهد والولاء للإمام علي (ع) في ذكرى عيد الغدير
القوات المسلحة تكشف عن عملية عسكرية واسعة غدا الجمعة
تفكُّك الدولة اللبنانية - 10 تداعيات على إسرائيل
 "منطقة حظر الطيران".. فيلم للناشئة والعائلات..
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم
الجيش: تجدد اندلاع الحرائق بالرويمة والبستان وتمددها لمحيط المنازل في حرش القطلبة بالقبيات
رئيس الأركان السوداني يلتقي قيادات عسكرية في أبوظبي
تقرير رصد القنوات العبرية 28-07-2021
مترجم: النفط والاقتصاد والجغرافيا السياسية: العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
تنسيقية المقاومة العراقية: سنبقى على جهوزيتنا لحين الانسحاب الامريكي الحقيقي
قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق
فعاليتان للهيئة النسائية في يوم الولاية بجامع الشعب بصنعاء
عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة
الأمم المتحدة تعلق على التوتر المتصاعد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا
ماذا يفعل الطيران الأمريكي فوق المحافظات الخالية تماماً من داعش؟
طاجيكستان تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي
فتح الآفاق الاقتصادية بين طهران ودمشق
مترجم: دور الشرکات الأمنية الأمريکیة في العراق
زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية الامريكية
إيران تفتتح أطول نفق في غرب آسيا
التعاون بين ايران وسوريا سيحشر اميركا بالزاوية
مسؤول برلماني: الرئيس المنتخب يقدم كابينته المقترحة الى البرلمان الاسبوع القادم