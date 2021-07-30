محافظ النجف: الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير تسير وفق ما هو مرسوم

كشف محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري لوكالة تابناك عن تفاصيل الخطة الامنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير، الذي يوافق الـ 18 من شهر ذي الحجة.

وقال الياسري إن "الخطة الامنية ستشمل مشاركة 23 ألف عنصر من القوات المسلحة ستؤمن طرق المحافظة والبادية والشوارع المؤدية الى المدينة القديمة، اما الخطة الخدمية فستشترك فيها جميع الدوائر الخدمية والساندة لها والعتبة العلوية المقدسة".

وبينّ المحافظ ان "الخطة الامنية سيشترك بتطبيقها الجيش والقوة الجوية ومختلف الاجهزة الامنية وفرقة الامام علي القتالية، حيث قُسمت المهام المناطة بكل قوة لحفظ المحافظة وطرقها والبادية وتأمين قوافل الزائرين خلال احياء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السلام".

واكد الياسري أن "هناك خطة خاصة ستنفذ لتقليل الزخم المروري وتحديد اماكن وقوف المركبات من جميع محاور المحافظة وتأمين المركبات لإيصال الزائرين للمدينة القديمة".

واضاف ان "الخطة الخدمية تشمل مشاركة دوائر البلدية والبلديات بالمركز والاقضية والنواحي اضافة لمشاركة دوائر الماء والمجاري والكهرباء، ودائرة الصحة التي ستتكفل بنشر المفارز الصحية بمناطق محددة في المحافظة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية وارشاد الزائرين وتوعيتهم، اضافة الى تأمين الخدمة للحالات الحرجة اضافة الى المشاركة المهمة للعتبة العلوية المقدسة والمواكب الحسينية".

واشار الى ان "الحكومة المحلية وجهت جميع المؤسسات الحكومية على التعاون فيما بينها لإنجاح الخطتين الأمنية والخدمية".

وطالب المحافظ المواطنين والمواكب الحسينية "بالالتزام بالضوابط الصحية والتوجيهات والارشادات اللازم تطبيقها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا".