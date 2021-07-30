مسؤول برلماني: الرئيس المنتخب يقدم كابينته المقترحة الى البرلمان الاسبوع القادم

كما اشار هذا المسؤول البرلماني الى مراسم القسم الدستورية للرئيس الايراني الجديد والتي ستقام الخميس (5 اب / اغسطس) ايضا، بمشاركة ضيوف اجانب من 50 دولة في العالم.

اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي "سيد محسن دهنوي"، ان البرلمان يتسلم الخميس (5 اب / اغسطس)، قائمة الكابينة المقترحة لحكومة الرئيس المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي".

واوضح "دهنوي" في تصريح له يوم الاربعاء، انه نظرا للظروف الراهنة في البلاد وتاكيد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة بدء مهام الحكومة الجديدة في اقصر وقت ممكن، فقد تقرر ان يتم تسليم قائمة التشكيلة الوزارية المقترحة، يوم الخميس القادم الى البرلمان.

كما اشار هذا المسؤول البرلماني الى مراسم القسم الدستورية للرئيس الايراني الجديد والتي ستقام الخميس (5 اب / اغسطس) ايضا، بمشاركة ضيوف اجانب من 50 دولة في العالم.

وتابع، انه عقب مراسم اليمين الدستورية، ستبدأ اللجان النيابية في مناقشة اسماء الكابينة المقترحة لرئيس الجمهورية المنتخب؛ اعتبارا من يوم السبت (7 اغسطس) وعلى مدى اسبوع واحد.