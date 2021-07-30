مترجم: النفط والاقتصاد والجغرافيا السياسية: العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

Yoel Guzansky-Tomer Fadlo- Daniel Rakov

الخلافات حول مختلف القضايا بين الدولتين الخليجيتين اللتين تمتلكان أكبر اقتصادات في الشرق الأوسط لها تداعيات غير مباشرة على إسرائيل. يجب على اسرائيل أن تراقب التوترات بين صديقها الجديد وصديقها المحتمل، وقبل كل شيء، الامتناع عن التورط في أي نزاع بين الاثنين.

تصاعدت الخلافات مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان يُعتبران حليفين يتعاونان في عدد من المسارح في مسائل مختلفة خلال العقد الماضي. تضارب المصالح بشأن إنتاج النفط يحد من النزاعات القائمة التي تنطوي على اعتبارات الهيبة والمكانة في المسارح الإقليمية والدولية. تقوض عناصر إضافية صورة جبهة إقليمية موحدة ضد إيران، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المبادرات الإقليمية للتطبيع مع إسرائيل. لذلك من المهم لإسرائيل أن تمارس دبلوماسية سرية وأن تحافظ على قنوات منفصلة مع البلدين بعد اتفاق إبراهيم من أجل تجنب ظهور انحياز إلى جانب في نزاعاتهما.

تصاعدت الخلافات مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان يُعتبران حليفين وثيقين يتعاونان في عدد من المسارح في مسائل مختلفة خلال العقد الماضي. تتعارض المصالح المتضاربة بشأن إنتاج النفط وهي من النزاعات القائمة التي تنطوي على اعتبارات المكانة في الساحتين الإقليمية والدولية. يبحث هذا المقال في أهمية الخلافات بين السعودية والإمارات، وهما دولتان رئيسيتان في استراتيجية إسرائيل الإقليمية، ويُعتقد أنهما يتعاونان علناً وسراً مع إسرائيل في عدد من المجالات.

لكن أبو ظبي فاجأت الرياض مؤخرًا بمعارضتها للاتفاق الذي توصلت إليه دول منظمة أوبك + النفطية لخفض الإنتاج. وبدلاً من ذلك، أصرت الإمارات على زيادة إيراداتها من خلال زيادة صادراتها النفطية. بموجب اتفاقية أوبك + الحالية، يُسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بإنتاج 3.17 مليون برميل من النفط يوميًا، بينما تبلغ إمكانات إنتاجها أربعة ملايين برميل يوميًا. وانتقد وزير شؤون الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان، الإمارات علناً، قائلاً إن جميع المنتجين متفقون، "باستثناء دولة واحدة"، ووصف مطالب الإمارات بأنها "غير عقلانية". يرتفع مستوى إنتاج الإمارات العربية المتحدة إلى 3.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو 2022 ، أقل من 3.8 مليون برميل في البداية ولكن أعلى من خط الأساس السابق.كما ستزيد روسيا والسعودية والعراق والكويت حصصها في ذلك الوقت.

إلى جانب التسوية الأخيرة، فإن التوترات بين الرياض وأبو ظبي تنطوي على أسئلة أوسع تتعلق بالسيطرة على سوق النفط ومستقبله، في ضوء أزمة المناخ. يعتمد وجود أوبك + كارتل في المقام الأول على الاتفاقيات بين روسيا والمملكة العربية السعودية، ولدى موسكو مصلحة كبيرة في الحفاظ على أوبك + كوسيلة فعالة للغاية للتأثير على الاقتصاد العالمي. إنها تتوسط بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حتى لو كان انتقاد الإمارات للرياض مناسبًا لروسيا. في الوقت نفسه، اقتربت مصالح الطاقة للدول الثلاث، بما في ذلك استراتيجيات لضبط مستويات الأسعار من أجل الحد من إنتاج صادرات النفط من قبل الولايات المتحدة وتنسيق المواقف بشأن قضايا المناخ والطلب لإنهاء استخدام الطاقة المعتمدة على الكربون في العقود القادمة.

في الواقع، ألقت قضية المناخ بظلالها العملاقة على صناعة النفط. تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب على النفط إلى 105 مليون برميل يوميًا في عام 2030 (أعلى بنسبة 5 بالمائة من الطلب قبل أزمة COVID-19). وفقًا للسيناريو الثاني لوكالة الطاقة الدولية، إذا تم تنفيذ تعهدات القادة حول العالم بشأن الطاقة الصديقة للبيئة، فإن الطلب سيصل إلى 85 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، فإن رغبة الإمارات العربية المتحدة في تعظيم الأرباح الآن، بالنظر إلى حالة عدم اليقين على المدى الطويل، من شأنها التأثير على دول أخرى في الكارتل.

*نزاعات اقتصادية إضافية

وبعيدًا عن موضوع النفط، برزت الخلافات بين الرياض وأبو ظبي على أربعة أمور:

-في أوائل يوليو، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليقًا مؤقتًا للرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة (ودول أخرى) بسبب القلق بشأن انتشار COVID Delta. وقد أثار ذلك استياء الإمارات، لأن نسبة كبيرة من السياحة الوافدة تأتي من السعودية، ولأن الإمارات تتصدر العالم في التطعيمات للفرد. انتشرت تكهنات على الشبكات الاجتماعية بأن الاعتبارات الصحية لم تكن الدافع الوحيد لهذا الإجراء.

-وبالمثل، في أوائل يوليو، تم الإعلان عن هدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز طيران عالمي من خلال استثمار بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030، بما في ذلك تأسيس شركة طيران جديدة على المدى القصير وتوسيع البنية التحتية للمطارات في جدة والرياض. تم تصميم هذا الإجراء لأخذ حصص السوق من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

-تحاول المملكة العربية السعودية جذب المستثمرين والشركات على حساب الإمارات العربية المتحدة كجزء من رؤيتها لجعل المملكة مركزًا تجاريًا عالميًا. في فبراير 2021، أعلنت الرياض أنه بحلول عام 2024، ستقطع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع الشركات التي يقع مقرها الرئيسي خارج حدود المملكة. ويعتقد أن هذا الإجراء يستهدف قبل كل شيء دبي، التي تعمل كقاعدة للعديد من الشركات الدولية في المنطقة.

-تريد المملكة العربية السعودية تنويع مصادر إيراداتها، وقد أعلنت عن تغيير في الواردات الجمركية في إطار اتفاقية الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي. البضائع التي تحتوي على مدخلات إسرائيلية وتلك المنتجة في مناطق التجارة الحرة ، والتي تشكل محركًا مهمًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، لن تستحق المزايا الجمركية السعودية.

*الجغرافيا السياسية



على مدى العقد الماضي، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحركات إقليمية رئيسية في محاولة لتشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة. لكن في السنوات الأخيرة، تحوّطوا من المخاطر ونفّذوا سياسات كانت في كثير من الحالات تعارض مصالح بعضهم البعض.

في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن في الخليج، بدأت الإمارات حوارًا مع إيران في عام 2019. وعكس الإجراء الإماراتي القلق من هجوم إيراني من جهة وشكك في التزام الولايات المتحدة بأمنها من جهة أخرى، في ظل غياب أي رد أمريكي على الهجمات. في الوقت نفسه، أعلنت الإمارات انسحاب قواتها من اليمن، حيث تحملت العبء الرئيسي للقتال البري ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. بينما تدعم أبو ظبي في الواقع الانفصاليين في الجنوب، تدعم الرياض الحكومة المركزية في صنعاء، التي يعترف بها المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تعكس اتفاقية المصالحة مع قطر الموقعة في يناير 2021 البراغماتية المتزايدة في السياسة السعودية، بينما تحجم الإمارات عن التطبيع الكامل لعلاقاتها مع قطر ، ولا تزال تعتبرها والإسلام السياسي تهديدًا خطيرًا.

نشأ التوتر بين الرياض وأبو ظبي بشكل متكرر في الماضي، بسبب الخلافات الحدودية المتعلقة بموقع حقول النفط ، والتنافس على القيادة في العالم العربي، والخلافات حول الاتجاه الذي يسير فيه مجلس التعاون الخليجي. لكن البلدين استطاعا حتى الآن تجاوز هذه الخلافات وإقامة جبهة موحدة في مواجهة التهديدات ضدها. عادة ما تسبق الإمارات العربية السعودية في الإجراءات السياسية: يمكن النظر في هذا السياق إلى الاتصالات الأخيرة بين إيران والسعودية، التي أعقبت حوارًا إيرانيًا إماراتيًا، واحتمال ظهور تقارب بين الرياض ودمشق.

*الاستنتاجات والأهمية لإسرائيل

الخلافات بين السعودية والإمارات قبل كل شيء اقتصادية. من الممكن أن تكون معارضة الإمارات لاتفاقية خفض إنتاج النفط تهدف، من بين أمور أخرى، للإشارة إلى أن دعم أبوظبي لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أمر مفروغ منه، وللمطالبة بالمرونة في النزاعات الاقتصادية الأخرى بين البلدين. على أي حال، فإن توقع توقيع اتفاق نووي مع إيران، وأن طهران ستستأنف صادراتها النفطية، سيتطلب على أي حال مزيدًا من المناقشات حول حصص أوبك + في المستقبل القريب.

حاولت الرياض وأبوظبي أن تتخيل أنه لا يوجد شيء خاطئ في علاقاتهما الثنائية. في الواقع ، من الطبيعي أن يكون للحلفاء تأكيدات وقيود مختلفة، مثل حساسية المملكة العربية السعودية الأكبر للتطبيع مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن تعدد الخلافات الحالية يشير إلى جهود من قبل البلدين لإعادة تشكيل العلاقات بينهما. في العديد من المجالات ، تعتبر الإمارات العربية المتحدة نفسها مساوية ، أو حتى متفوقة ، لجارتها الأكبر - وهو موقف تجده المملكة العربية السعودية مزعجًا للغاية. من المهم للمملكة العربية السعودية أن تعيد ترسيخ ما تعتبره مكانة متفوقة على الإمارات ، التي حسنت مكانتها الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة ، متجاوزة ثقلها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القرارات غير الشعبية التي اتخذتها الرياض ، والتي عانت منها. قلل من مكانته.

يُنظر إلى السعودية والإمارات على أنهما من أهم دول الشرق الأوسط التي تتخذ خطاً براغماتياً تجاه إسرائيل والغرب ، وكان للتعاون بينهما وبينهما ما اعتبرته إسرائيل تأثيراً جيوستراتيجياً إيجابياً. كان محور هذه الشراكة هو تصور إيران ووكلائها كمصدر للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة ، يجب مواجهته من خلال التعاون بين البلدين ومع إسرائيل والولايات المتحدة. وبالتالي ، فإن الخلافات بين الرياض وأبو ظبي تنتقص أكثر من صورة الجبهة الإقليمية الموحدة ضد إيران ، ويمكن أن تؤثر على مؤيدي التطبيع في المنطقة.

على إسرائيل أن تتخذ قراراتها بشأن دول الخليج بناءً على تحليل شامل ومنظم جيوسياسي واقتصادي ، على سبيل المثال في التعاون معها في سوق الطاقة. لن تسمح الرياض وأبو ظبي ، بسبب مصالحهما المشتركة ، بتدهور العلاقات بينهما. ومع ذلك ، فإن الخلافات الحالية تسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية الإسرائيلية السرية ، حتى بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم. هذه الخلافات تجعل من الضروري لإسرائيل أن تحتفظ بقنوات منفصلة مع البلدين ، جزئياً من أجل تجنب التورط في الخلافات بينهما وظهور انحياز في تلك الخلافات.