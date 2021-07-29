محللون: القصف الاسرائيلي الامريكي لمواقع الحشد بالنجف رسالة للمرجعية بسبب رفضها للتطبيع

اعتبر محللون سياسيون عراقيون ان القصف الاسرائيلي الامريكي لمواقع الحشدالشعبي في النجف الاشرف هو رسالة للمرجعية الدينية في العراق بسبب رفضها للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وكالة تبناك الإخبارية_ اوضحوا ان اختيار مقار للحشد قرب النجف له دلالات واضحة وتهديد بسبب مواقف المرجعية الثابتة والمعلنة في رفض التطبيع، وخاصة كتائب الامام علي (ع) والتي هي قوات تابعة للحشد ومقربة جدا من المرجعية، لافتين الى ان الطيران الاسرائيلي يعلم جيدا ان هذه القوات ربما لا تشكل تهديدا كغيرها من القوات التي تستهدف القواعد الامريكية في العراق.

واشار محللون سياسيون الى ان الضربات احرجت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وخاصة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع المفاوضات العراقية الامريكية لسحب القوات الامريكية من العراق وتواجد الكاظمي في واشنطن.

ووقع انفجار بأحد معسكرات فرقة الإمام علي (ع) القتالية بمحافظة النجف، مطلع هذا الاسبوع، بالتوازي مع استمرار استهداف مواقع واليات تابعة للحشد الشعبي بضربات جوية في مختلف المناطق العراقية.