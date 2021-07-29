اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين فجرًا واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم الاربعاء، كما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمخيم جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 25 دورية اقتحمت المخيم من عدة محاور وحاصرت أحياء مديرية الوكالة والساحة الرئيسية، وقد سُمع صوت تفجيرات خلال اقتحام المنازل.

وداهم الجنود المنازل وفتشوها واحتجزوا سكانها وعرُف منها، منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء واعتقلوا نجله الأسير المحرر عبد السلام (30 عامًا) ونقلوه لجهة مجهولة.

خلال ذلك، هاجم مقاومون دوريات وجنود الاحتلال واشتبكوا معهم بالرصاص الحي من عدة مناطق، كما أُلقيت عبوات ناسفة مصنعة محليًا على الجنود الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف.

كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واعتقلت عدداً من المواطنين، خلال حملة لها بأنحاء متفرقة من الضفة والقدس واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.