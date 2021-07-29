توقعات بتمديد اعفاء العراق من الحظر على واردات الطاقة من إيران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان بعض التحليلات تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من المرجح أن تمدد إعفاء العراق من الحظر المفروض على واردات الطاقة من إيران.

وتوقع ماثيو ريد ، نائب مدير مركز الشؤون الخارجية بواشنطن في مقابلة مع موقع بلاتز ، التي تغطي أخبار وتحليلات الطاقة ، ، أن تقوم الادارة الاميركية بتمديد اعفاء العراق من الحظر المفروض على واردات الطاقة من ايران .

وأوضح في المقابلة أن حكومة بايدن لا تريد المجادلة مع بغداد بشأن الإعفاءات المتعلقة بالطاقة. وقال "تمديد هذه الإعفاءات يكاد يكون مضمونا بسبب الحرارة الشديدة".

او در این مصاحبه تصریح کرده دولت بایدن خواستار مجادله با بغداد بر سر معافیت‌های مربوط به حوزه انرژی نیست. او گفت: «تمدید این معافیت‌ها با توجه به گرمای مفرط، تقریباً تضمین‌شده است.»

بدورها قالت راشيل زيمبا ، مؤسسة منظمة Ziemba Insights ومقرها نيويورك ، إنها تتوقع أيضًا تمديد اعفاء العراق من الحظر المفروض على واردات الطاقة من ايران .

