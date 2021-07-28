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وزارة الأمن تعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة

أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" مع ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد في حدود غرب البلاد.
رمز الخبر: ۵۴۷۴۳
تأريخ النشر: 27 July 2021

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الأمن الايرانية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بأن مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة قال في تصريح له: انه وفي سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود والاجراءات الاستخبارية العملانية الواسعة من قبل رجال الامن فقد تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد.

وأوضح أن العناصر العميلة للموساد هؤلاء كانوا يعتزمون استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي إحداث الشغب وأضاف أن "الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام بأعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال التخريبية الارهابية في ظل مبادرة رجال الأمن في الوقت المناسب وجرى توجيه ضربة كبيرة لشبكة الموساد الارهابية في المنطقة.

وصرّح بأن هذه الأسلحة ضمت مسدسات وقنابل يدوية وبنادق وينشستر وكلاشينكوف وكميات من الرصاص حيث يستخدم قسم منها مثل بنادق وينشستر والقنابل اليدوية لاثارة الشغب حين التجمعات.

ووجهت وزارة الأمن الشكر والتقدير للمواطنين خاصة سكان المحافظات الغربية ليقظتهم في مواجهة اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، داعية المواطنين للتعامل بمزيد من اليقظة والوعي إزاء بعض العروض المشبوهة خاصة في الأجواء الافتراضية ومنها طلب القيام ببعض الامور مقابل الحصول على مبالغ غير اعتيادية، واطلاع الوزارة عليها في مثل هذه الحالات.

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