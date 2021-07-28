باسيل: لا نمارس النكد السياسي وواجبنا تقديم كل التسهيلات للتأليف ولن نشارك في الحكومة

أعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، "ان مرحلة التكليف انتهت، وكلف دولة الرئيس ميقاتي، من دون موافقتنا ومن دون تسميتنا، وهذا دليل اضافي على اننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي، ولم نكن يوما وحتى لو اننا جزء من الأكثرية الموجودة في المجلس النيابي او في أي حكومة أنشئت، وهذا واحد من أمثلة كثيرة".

وكالة تبناك الإخبارية_ اضاف بعد لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس النواب في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، اليوم الثلاثاء: "أما وقد تكلف دولة الرئيس ميقاتي، فمن الطبيعي اليوم ان نكون قد اصبحنا في الموقع المساعد. نحن لا نمارس الحرد ولا النكد السياسي، نحن اليوم مع تأليف حكومة سريعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي ونتمنى له التوفيق والنجاح، انما ليس بالتمني فقط بالمساعدة".

واكمل باسيل "واجبنا ان نقدم كل التسهيلات اللازمة للتأليف، وأبدينا لدولة الرئيس ميقاتي رغبتنا بعدم المشاركة في الحكومة، لا بل قرارنا واضح في هذا الموضوع، ويعني عدم تدخلنا في عملية التأليف، وهذا يمكن ان يكون عنصرا مساعدا وهو يؤمن عندما كنا معا في الحكومة بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفينا، وتنتهي ان شاء الله عملية التأليف على خير وبسرعة وننتقل الى المرحلة الثالثة موضوع الساعة اكيد في ضوء التشكيلة والبرنامج، عندها يحدد التكتل موقفة من عملية الثقة".

وختم: "في كل الاحوال، نحن سنكون معنيين بتقديم الدعم الكامل لأي عمل اصلاحي ستقوم به الحكومة، وطبعا نكون في موقع المعارض لأي تقصير تقوم به".