مسجد جمكران يمنح السيد حسن نصر الله وسام الخدمة الفخرية

اعلن مساعد الشؤون الثقافية في سدانة مسجد جمكران بمحافظة قم المقدسة (وسط البلاد)، حجة الاسلام ياسين حسين ابادي، ان سدانة المسجد ستمنح "وسام الخدمة الفخرية" الى سيد المقاومة "السيد حسن نصر الله" على اعتاب عيد الغدير الاغر (المصادف يوم الخميس 29 يوليو 2021– 18 ذي الحجة 1442 هـ).

وفي تصريح له يوم الاثنين، قال حجة الاسلام حسين ابادي : إننا نؤمن بان جبهة المقاومة ماضية على نهج الغدير حتى ظهور الامام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف )؛ مبينا ان مراسم تكريم سيد المقاومة ومنحه "وسام الخدمة الفخرية لمسجد جمكران المقدس"، ستقام غدا الثلاثاء (27 يوليو) بالتزامن مع مراسم قراءة دعاء الندبة، بحضور ممثل السيد حسن نصر الله.

واضاف : نحن في ايران نعتقد بان الثورة الاسلامية وجبهة المقاومة تواصلان السير على نهج الغدير وستمهدان ارضية ظهور الامام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف )؛ وانطلاقا من هذا المبدأ سيتم تكريم "السيد حسن نصر الله" نظرا لدوره الاساسي والخاص في دعم محور المقاومة.

يذكر ان مسجد جَمْكَران، هو مسجد شهير في ايران، ويقع في ضاحية مدينة قم المقدسة (وسط البلاد)؛ وقد ورد اسمه في المصادر التاريخية القديمة للمدينة مع تفاصيل عن بناء المسجد والرغوب إليه والإتيان بركعات خاصة بأمر من الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) بعد نصف قرن من انتهاء الغيبة الصغرى.