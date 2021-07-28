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تعاون إيراني كوبي في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

واشار ظريف خلال اللقاء إلى العلاقات الودية بين البلدين، معتبرا التعاون بين إيران وكوبا في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وخاصة إنتاج اللقاحات بالمهم للغاية.
رمز الخبر: ۵۴۷۱۰
تأريخ النشر: 27 July 2021

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه مع رئيس معهد فينلاي الكوبي لإنتاج اللقاحات، التعاون بين إيران وكوبا في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وخاصة إنتاج اللقاحات، بالبالغ الأهمية .

ویذکر أن "فيسينته ورز بنكومو"، رئيس معهد إنتاج اللقاح الكوبي فينلاي، الذي يزور ايران، التقى ظهر اليوم (الاثنين) بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مبنى الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.

واشار ظريف خلال اللقاء إلى العلاقات الودية بين البلدين، معتبرا التعاون بين إيران وكوبا في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وخاصة إنتاج اللقاحات بالمهم للغاية.

بدوره قدم فيسينته خلال اللقاء ايضاحات حول التعاون بين معاهد التطعيم في البلدين لإنتاج لقاح كوفيد–19 والسمات الفريدة لهذا اللقاح، وشكر ظريف ووزارة الخارجية الايرانيه على دفع التعاون السريع بين البلدين لإنتاج اللقاح المشترك.

من جانبه وصف السفير الكوبي خلال اللقاء زيارة محمد جواد ظريف لبلاده العام الماضي بأنها مهمة للغاية لبدء التعاون بين معهدي باستور الايراني وفنيلاي الكوبي من أجل إنتاج لقاح كوفيد -19 المشترك .

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