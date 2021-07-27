حزب الله يشيع الشهيد عماد الأمين الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي

وكالة تبناك الإخبارية_ بدأت مراسم التشييع امام منزل الشهيد في منطقة حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استقبل الجثمان بنثر الورود والارز.

وأقيمت مراسم تكريم للشهيد أمام مجمع الامام الكاظم (ع).

وانتقل بعدها موكب التشييع باتجاه الجنوب الى بلدته ديركيفا، حيث نظمت مسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد في البلدة، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، ومسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفاعليات اجتماعية وبلدية، وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة ورفاق الشهيد.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد في الجنوب، حيث تولت ثلة من المقاومين حمل النعش الذي لف بعلم حزب الله، كما أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد بإمامة الشيخ حسان مدلج، ليوارى بعدها في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.