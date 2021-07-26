سلام يسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة: نتمنى له ان ينهض بحكومة من الاختصاصيين

سمّى رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​ اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في قصر بعبدا، رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال سلام في تصريح له، اليوم الاثنينن من قصر بعبدا: "نأمل أن نرى مرحلة يكون فيها مخرجا لهذه الحالة الصعبة التي وصلنا إليها وخصوصا على القواعد الدستورية الصحيحة كي نستطيع ان نشهد تكليف وبأقرب فرصة التأليف للحد من الانهيار الذي وصلنا إليه، طبعا في ظل ​المبادرة الفرنسية​ ومباردة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتعاون الجميع بعيدا عن العرقلة أو أي تعطيل".

وتمنى سلام لميقاتي ان ينهض بحكومة من الاختصاصيين بعيدا عن كل القوى السياسية من أجل معالجة وإيجاد الحلول الملحة لأوضاعنا المالية الضاغطة".