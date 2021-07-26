الجبهة الديمقراطية:حرب تموز فرضت معادلة ردع جديدة بوجه العدو الإسرائيلي

رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حرب تموز 2006 أكدت على قدرة المقاومة الاسلامية والفلسطينية ومحور المقاومة بأكمله في وحدته على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وانتزاع الانتصار منه.

موقف الجبهة الديمقراطية جاء على لسان القيادي عصام أبو دقة في تصريح أدلى به لوكالة تابناك للأخبار قائلاً، "حرب تموز 2006 عرفت بمجزرة الدبابات على يد أبطال حزب الله حين رأينا جنود الاحتلال يفرّون من دباباتهم".

وفي السياق أضاف أبو دقة، "هذا يؤكد أن ليس العدو هو الجيش الأقوى كما يدّعي البعض، إنما لا يمتلك الإرادة التي تمتلكها المقاومة الإسلامية في لبنان وكذلك المقاومة الفلسطينية، مما خلق واقعا جديدا في المنطقة وقوة ردع جديدة ضد العدو الإسرائيلي".