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ناشئة ايران يتبوأ الخامس ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

وتقلد الميدالية الفضية كل من مصطفى رضائي في وزن 60 كفم وعلي رضا عبد ولي في وزن 71 كغم فيما احرز البرونزية علي جلالي عبدالوند في وزن 92 كغم وحل علي احمدي وفا في المركز الخامس في وزن 45 كغم.
رمز الخبر: ۵۴۶۵۸
تأريخ النشر: 26 July 2021

حل المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية للناشئين في المركز الخامس ببطولة العالم التي جرت في المجر واختتمت يوم امس الاحد بحصوله على 81 نقطة لنيله ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة.

وتقلد الميدالية الفضية كل من مصطفى رضائي في وزن 60 كفم وعلي رضا عبد ولي في وزن 71 كغم فيما احرز البرونزية علي جلالي عبدالوند في وزن 92 كغم وحل علي احمدي وفا في المركز الخامس في وزن 45 كغم.

وتوجت جورجيا بالبطولة بحصولها على 141 نقطة، وجاء ترتيب الفرق كالتالي:

1-جورجيا 141 نقطة 2-اوكرانيا 127 نقطة 3-روسيا 124 نقطة 4-قرغيزيا 87 نقطة 5-ايران 81 نقطة 6-اذربيجان 70 نقطة 7-كازاخستان 67 نقطة 8-تركيا 62 نقطة 9-اميركا 56 نقطة 10-الهند 54 نقطة.

وكان منتخب ناشئة ايران للمصارعة الحرة قد حل في المركز الرابع ببطولة العالم التي جرت في المجر ايضا بحصده 3 ميداليات ذهبية وواحدة برونزية وحصوله على 116 نقطة.

واحرز الميداليات الذهبية لايران كل من علي خرم دل (51 كغم) وحسن اسماعيل نجاد (71 كغم) وامير رضا معصومي (110 كغم) فيما احرز الميدالية البرونزية علي رضائي (65 كغم) وحل كل من شهداد خسروي (55 كغم) ومحمد رضا شاكري (60 كغم) في المركز الخامس.

وتوجت الهند ببطولة المصارعة الحرة للناشئين بحصولها على 147 نقطة (2 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية) فيما جاءت اميركا في مركز الوصافة برصيد 143 نقطة (2 ذهبية و 3 فضية) ومن ثم روسيا في المركز الثالث برصيد 140 نقطة (1 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية).

وكان الترتيب النهائي للفرق في بطولة العالم للمصارعة الحرة لناشئين كالتالي: 1-الهند 147 نقطة 2-اميركا 143 نقطة 3-روسيا 140 نقطة 4-ايران 116 نقطة 5-كازاخستان 101 نقطة 6-جمهورية اذربيجان 89 نقطة 7-جورجيا 73 نقطة 8-اوزبكستان 70 نقطة 9-تركيا 66 نقطة 10-ارمينيا 41 نقطة.

المصدر: إرنا

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