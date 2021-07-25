مبادرات مجتمعية تنموية في إطار مواجهة قوى التحالف السعودي

المبادرات المجتمعية لا تتوقف عن أنشطتها فقد دشن أهالي عزلة بني حسن قرية الدار مديرية مناخة مبادرة مجتمعية لصيانة و شق وتعبيد الطرق بين الخط العام للمديرية وقرية الدار بطول ٥ كم.

دشن أهالي عزلة بني حسن قرية الدار مديرية مناخة مبادرة مجتمعية لصيانة وشق وتعبيد الطرق بين الخط العام للمديرية وقرية الدار بطول ٥ كم.

وفي التدشين أكد مدير عام مكتب الزراعة علي القيري على أهمية المبادرات المجتمعية في عملية البناء و التنمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المبادرة وتتضمن شق طريق بطول خمسة كيلو متر، وتمتد من الطريق الاسفلتي الرابط بين محافظتي صنعاء والحديدة إلى قريه الدار التي تفتقر للطريق حتى الوقت الحالي حيث تم تنفيذ جلسة توعوية لأبناء المجتمع واستعراض آليات تفعيل المبادرات الطوعية بالتعاون مع فرسان التنمية المحلية.

من جانبه أكد منسق محافظة صنعاء بمؤسسة بنيان التنموية علي الجرحزي أن أبناء قرية الدار قد جسدوا منهجية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع في مختلف المجالات، محولين التحديات الى فرص مشيدا بأبناء المديرية ودورهم الكبير للإسهام في العمل التنموي من خلال تبنيهم عددًا من المبادرات المجتمعية.

كما أكد طاهر البرتاني المسؤول المالي للجمعية التعاونية بالقطاع الغربي أن نجاح أبناء قرية الدار في هذه الجبهة هو نفس النجاح الذي يحققه رجال الجبهة العسكرية وتحدي العدوان والحصار.

المصدر:قناة المسيرة