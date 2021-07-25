ارسال الشحنة الاولى من لقاح كورونا الياباني الى ايران

وورد في هذا التقرير ايضا، ان هذه الحمولة شكلت جزءا من كمية 11 مليون جرعة، قررت اليابان منحها في اطار برنامج كوفاكس الى شتى دول العالم.

اعلنت سفارة اليابان في طهران، ان الحمولة الاولى من اللقاح الياباني المضاد لفيروس كورونا، سلّمت اليوم عبر منظمة الامم المتحدة الى وزارة الصحة الايرانية.

وفي تصريح لوكالة "ارنا" يوم الجمعة، فقد اوضحت السفارة اليابانية ان هذه الحمولة ضمت ما يبلغ مليونا واحدا و87 الفا و570 جرعة من لقاح "سترازينكا" ضد كورونا المنتج في اليابان.

وتطلع المصدر الدبلوماسي الياباني، ان يفضي التعاون بين طهران وطوكيو والمنظمة الاميية الى اتخاذ مزيد من الخطوات البناءة بهدف تعزيز مقاومة بلدان اسيا واقيانيا امام فيروس كورونا الوبائي.

وورد في هذا التقرير ايضا، ان هذه الحمولة شكلت جزءا من كمية 11 مليون جرعة، قررت اليابان منحها في اطار برنامج كوفاكس الى شتى دول العالم.