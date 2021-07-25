استعراض القافلة الرياضية الايرانية خلال حفل افتتاح الالعاب الاولمبية في طوكيو

وضمت القافلة الايرانية خلال مراسم الاستعراض، 12 لاعبا من منتخب السلة وممثلين اثنين (رجال ونساء) عن سائر المنتخبات الرياضة الوطنية الموفدة الى هذا الحدث العالمي.

نظمت القافلة الايرانية الموفدة الى الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020، استعراضا رياضيا خلال افتتاح هذا المهرجان الرياضي العالمي.

وبدأت الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو لنسخته الثانية والثلاثين عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا حسب توقيت طهران)، في استاد الالعاب الالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ بمشاركة جمع من كبار الشخصيات لدى عدد من الدول ورؤساء اللجان الاولمبية ومايزيد عن 11 الف رياضيمن 206 بلد في انحاء العالم.

وجرت مراسم افتتاح الاولمبياد لدورتها الحالية، في اجواء مختلفة عن دوراتها السابقة وذلك تحسبا لجائحة كورونا وفقا لما اوردته ارنا.

وعن ايران حضر مراسم الافتتاح، وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر" ورئيس اللجنة اللجنة الاولمبية الوطنية "سيد رضا صالحي اميري"، والسيدة "طاهرة طاهريان" نائبة رئيس اللجنة الوطنية، رئيسة القافلة الرياضية الايرانية الى طوكيو، الى جانب عدد من المسؤولين الرياضيين في البلاد

وضمت القافلة الايرانية خلال مراسم الاستعراض، 12 لاعبا من منتخب السلة وممثلين اثنين (رجال ونساء) عن سائر المنتخبات الرياضة الوطنية الموفدة الى هذا الحدث العالمي.