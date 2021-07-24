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مشرفية: عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء

اعلن وزير السياحة والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​​رمزي مشرفية​، ان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد لي أن الإجراءات التي تتخذ ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء.
رمز الخبر: ۵۴۵۶۵
تأريخ النشر: 24 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اضاف بعد لقائه الرئيس عون​، في قصر بعبدا في اليوم الجمعة، "أنني تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وأطلعته على آخر مستجدات الوضع السياحي، والمشكلة الجديدة التي يعاني منها هذا القطاع اليوم وهي مشكلة شح الكهرباء. لدينا اليوم مشكلة تأمين ​المازوت​ والفيول والكهرباء على مستوى البلد بأسره، مما يؤثر بقوة على القطاع السياحي، إن كان على ​القطاع الفندقي​ أو قطاع المطاعم، إضافة إلى تأثيره على القطاع الصحي والإستشفائي، وقطاع المواد الغذائية".

وأشار إلى أنه "كانت لدينا توقعات كبيرة من القطاع السياحي في خلال الأشهر الثلاثة الحالية، لأن البلد بحاجة إلى أموال المغتربين الذين يدخلون الدولار إلى لبنان. ولكن للأسف ظهرت مؤخراً مشكلة الكهرباء. وقد أكد لي فخامة الرئيس أن الإجراءات التي تتخذ، ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل هذه الأزمة، إضافة إلى توجه ​وزير الطاقة​ اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى ​العراق​، لتوقيع إتفاقية لإستيراد 500 مليون ليتر من الفيول، توفر حلاً ل​أزمة الكهرباء​ في لبنان".

وأوضح مشرفية، أنه "كما أطلعت فخامة الرئيس على المستجدات المتعلقة بملفات وزارة الشؤون الإجتماعية، لناحية ​البطاقة التمويلية​ وقرض البنك الدولي، والنازحين السوريين في لبنان".

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