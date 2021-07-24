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تظاهرة بعد صلاة الجمعة في الخليل للمطالبة بالعدالة لنزار بنات

نظمت في مدينة الخليل تظاهرة بعد صلاة اليوم الجمعة للمطالبة بالعدالة للمناضل نزار بنات.
رمز الخبر: ۵۴۵۵۴
تأريخ النشر: 23 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ شارك في التظاهرة التي انطلقت من مسجد الحسين ناشطون وأصدقاء المناضل، الى جانب أطفال ومواطنين ارتدوا ملابس عليها صور نزار بنات وسط هتافات وسط هتافات تندد باغتياله وتتهم السلطة وأجهزتها الأمنية بقتله.

كما ردد المتظاهرون شعارات من بينها "يا للعار يا للعار السلطة اغتالت نزار" و "يسقط يسقط حكم العسكر" و "من شعبي صدر القرار التنسيق الأمني عار" و "اهتف اهتف وعلي الصوت اللي بهتف مش حيموت".

وكان مئات المواطنين قد شاركوا يوم أمس في وقفة أمام منزل عائلة بنات للتأكيد على المطالب بالقصاص من قتلة نزار ومحاسبة المتورطين في الجريمة.

وقال الناشط الشبابي بهاء فروخ ان استمرار الفعاليات والأنشطة دليل ان الشارع الفلسطيني لن يكل ولن يمل للمطالبة بالعدالة .

وَأضاف فروخ أن الشارع نفسه طويل للمطالبة بمحاسبة من خط ونفذ وبرر جريمة مقتل نزار بنات، وبين ان الفعاليات ستستمر حتى تحقيق العدالة.

وفي 24 حزيران/ يونيو، توفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وأقر وزير العدل محمد شلالدة، مطلع يوليو/تموز الجاري، بأن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".‎

وتشهد الضفة الغربية، منذ الإعلان عن وفاة "بنات" فعاليات منددة بالحادثة وداعية لمحاسبة المسؤولين عنها.

         

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