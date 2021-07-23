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رجل ينقذ امرأة قبل أن تجرفها مياه الفيضانات الكارثية

أنقذ رجل سيدة كادت أن تجرفها مياه الفيضانات في مدينة شهنغجهو التي غمرت الشوارع والمحطات والمتاجر.
رمز الخبر: ۵۴۵۵۰
تأريخ النشر: 23 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت عمليات الانقاذ تحاول أن تنقذ الامرأة التي تمسّكت بباب سيارة قبل أن تجرفها المياه وسط صراخ الناس، ولكن قفز رجل وأن أمسك بها قبل أن تذهب الى مكان مجهول.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في أجزاء من وسط الصين، أجبرت الناس على ترك منازلهم كما غمرت المحطات والطرق.

وأجلي أكثر من عشرة آلاف شخص في مقاطعة خنان إلى الملاجئ بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية.

وأكدت السلطات هناك أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة شهنغجهو منذ بدء الفيضانات.

وقد تضررت أكثر من 12 مدينة مع إجبار الطرق الرئيسية على الإغلاق وإلغاء الرحلات الجوية.

وأصدرت مقاطعة خنان التي يقطنها حوالي 94 مليون شخص، أعلى مستوى من التحذير من الطقس بعد موسم ممطر نشط بشكل غير عادي.

ويساهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات، ولكن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الناجم عن تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالا.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي شوارع بأكملها مغمورة بالمياه، وقد ومياه الفيضانات وهي تجرف السيارات والحطام بحركة تدفقها السريعة.

وثمة مخاوف من انهيار سد في مقاطعة خنان إثر تضرره جراء العواصف الأخيرة.

وقال مسؤولون إن صدعا بطول 20 مترا ظهر في السد في مدينة لويانغ. وانتشر الجنود في المنطقة، وحذر بيان للجيش من احتمال "الانهيار في أي وقت".

في شهنغجهو، أظهرت لقطات فيديو لم يتم التحقق منها ركاب عربات مترو أنفاق غمرتها المياه التي وصلت إلى أكتافهم.

وشوهد المنقذون وهم يسحبون الناس إلى بر الأمان باستخدام الحبال، بينما وقف آخرون على مقاعد القطار في محاولة للبقاء فوق المياه.

ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين - إن وجدوا -، ولكن قالت تقارير إن المئات قد أنقذوا حتى الآن.

وكتب شخص يدعى شياوبي منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" يطلب المساعدة.

وقال: "وصلت المياه في العربة إلى صدري. لم أعد أستطيع التحدث". وأكدت إدارة الإطفاء في وقت لاحق أنه جرى إنقاذ شياوبي.

وقالت تقارير إن كمية الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة شهنغجهو هي نفسها التي تتلقاها عادة في عام كامل.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة لمدة 24 ساعة مقبلة على الأقل.

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