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تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء عقب اغتيال رئيس البلاد

أعلنت حكومة هايتي الثلاثاء تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء، بعد أسبوعين تقريبا من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في مؤامرة تمتد خيوطها على الأرجح إلى خارج حدود الدولة الواقعة في الكاريبي.
رمز الخبر: ۵۴۵۰۸
تأريخ النشر: 21 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بعد صدور قرار تعيينه، قال هنري: "حان وقت الوحدة والاستقرار". كما دعا إلى استمرار الدعم الدولي لحكومة بلاده التي تلقت مساعدات بمليارات الدولارات منذ الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2010.

وقد تولى هنري دور القائد الفعلي لأفقر دول نصف الكرة الغربي في مراسم أقيمت في العاصمة بورت او برنس، مستهلا خطابه الأول بالوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الراحل.

وتكافح هايتي في مواجهة حالة انعدام القانون التي تغذيها عصابات العنف، وقال هنري إنه يريد تهيئة الظروف لأكبر عدد ممكن من الناس للتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء السابق الذي انتهت ولايته كلود جوزيف إلى أن تعيين هنري يهدف لتسهيل اجراء الانتخابات، التي أجريت آخر مرة في عام 2016. كما حذر من مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء الجديد.

وتابع جوزيف: "إنكم ترثون وضعا استثنائيا يشهد غياب رئيس كان بمثابة درع لكم، إضافة إلى أزمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وانعدام الأمن بشكل متسارع، ووضع اقتصادي كئيب ومحفوف بالمخاطر".

وشدد هنري وجوزيف على أن الحكومة بحاجة لاستعادة النظام والأمن وكذلك العمل على تعزيز الاقتصاد الذي دمرته الجريمة ووباء فيروس كورونا.

إلى ذلك، أقيمت المراسم يوم الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه التأبين الرسمي لمويس، الذي اغُتيل في السابع من تموز/ يوليو عند منتصف الليل في مقر إقامته الخاص ببورت أو برنس على يد مجموعة تزيد عن 20 شخصا معظمهم من المرتزقة الكولومبيين.

واعتقل قائد الأمن الخاص بالرئيس وبعض ضباط الشرطة في هايتي إضافة لاثنين يحملان جنسيتي الولايات المتحدة وهايتي للاشتباه في تورطهم في المؤامرة.

وهز مقتل مويس النظام السياسي الهش بالفعل بينما سلط الضوء على المؤسسات الأمنية الضعيفة التي تعاني من سيطرة العصابات القوية على مساحات شاسعة من أراضي هايتي.

وكان مويس قد اختار هنري، جراح الأعصاب البالغ من العمر 71 عاما، ليكون رئيس الوزراء الجديد قبل أيام فقط من اغتياله. لكن هنري لم يؤد اليمين رسميا لشغل المنصب.

         

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