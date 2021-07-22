الرئيس الايراني المنتخب يتلقى برقيتي تهنئة من مسؤولين روسيين

يذكر انه اثر فوز آية الله رئيسي في انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم 18 حزيران/يونيو الماضي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اول رئيس في العالم يوجه برقية تهنئة له.

تلقى الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي برقيتي تهنئة منفصلتين من رئيس جمهورية كالميكيا في الاتحاد الروسي باتو خاسیكف وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلادیمیر جیرینوفسكي لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في جانب من برقية التهنئة التي بعثها رئيس جمهورية كالميكيا: ان جمهورية كالميكيا المطلة على بحر قزوين تربطها علاقات وثيقة مع الجمهوريبة الاسلامية الايرانية وترغب بتعزيز هذه العلاقات.

واعرب خاسيكف عن امله بالمزيد من تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في المستقبل.

كما جاء في برقية زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي للرئيس الايراني المنتخب: ان انتخاب رجل قانون وسياسة خبير كفخامتكم دليل على رغبة الشعب الايراني في ترسيخ الوحدة الوطنية والرقي برخاء جميع شرائح المجتمع.

واشار جيرينوفسكي الى العلاقات الودية بين ايران وروسيا كجارين طبيعيين ودعا للمزيد من توطيد العلاقات بينهما واعلن الاستعداد لتطوير التعاون مع ايران في مسار تعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات.

يذكر انه اثر فوز آية الله رئيسي في انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم 18 حزيران/يونيو الماضي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اول رئيس في العالم يوجه برقية تهنئة له.