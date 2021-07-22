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بالصورة: اقامة مراسم قراءة دعاء عرفة للامام حسين (ع) في طهران وسائر المدن الايرانية
اقيمت يوم الثلاثاء مراسم قراءة دعاء يوم عرفة للامام الحسين بن علي عليهما السلام في العاصمة طهران وسائر المدن الايرانية بمشاركة مختلف شرائح ابناء الشعب.
رمز الخبر:
۵۴۴۹۲
تأريخ النشر:
21 July 2021
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