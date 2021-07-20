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مطار النجف يبدأ استقبال الزوار القادمين من الدول الخليجية لزيارة المراقد المقدسة

بدأت وفود الزائرين بالدخول إلى مدينة النجف الأحد إثر قرار حكومي سابق يقضي بفتح حدود المدينة أمام الزائرين العرب والأجانب.
رمز الخبر: ۵۴۴۱۳
تأريخ النشر: 19 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بدأت وفود الزائرين بالدخول إلى مدينة النجف الأحد إثر قرار حكومي سابق يقضي بفتح حدود المدينة أمام الزائرين العرب والأجانب.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري وصول أكثر من ألف زائر عربي وأجنبي عبر مطار المحافظة لأداء مراسم زيارة العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء.

واوضح الياسري في تصريح صحفي، ان مطار النجف الاشرف الدولي عاود استقبال الرحلات الخارجية بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا، لافتا الى استقبال 27 رحلة وهي قابلة للزيادة في الايام المقبلة وستستمر لغاية زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على استئناف السياحة الدينية بين العراق ودول العالم، وأفاد بيان لوزارة الثقافة والسياحة بأن "هذا القرار يأتي بناءً على مخاطبة وزارة الثقافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك منذ نحو سنةٍ بكتابها المرقم 7730 في 2020/7/12 وما بعدها من كتبٍ، واستناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2021/7/8".

ونقل البيان عن وزير الثقافة حسن ناظم قوله إن "اتخاذ قرار استئناف السياحة الدينية يُعد إنجازاً للوزارة ولهيأة السياحة"، مضيفا أن "عملية تفويج السائحين ستجري بشكل محسوب، مع اتباع البروتوكولات الصحية".

ومن بين الشروط "إلزام هيئة السياحة بإعلام المنافذ الحدودية (مطار بغداد والنجف الأشرف) بأعداد المجاميع السياحية الوافدة العراق، وتوقيتات وصولهم وتتكفل الشركة الوطنية (العراق المسافر) بتهيئة كافه التسهيلات والاجراءات التي تضمن أخذ مسحات "بي سي أر" في المنافذ الحدودية للوافدين وتنسيق الجهود بين هيئة السياحة والشركات السياحية ودوائر الصحة ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي والعلاج للمصابين والملامسين في حالة ظهور حالات موجبة من ضمن الوافدين، ويتم إجراء فحص بي سي أر قبل المغادرة خلال 48 ساعة من تاريخ السفر".

وتتحمل الشركات السياحية كافة التبعات المالية المترتبة على إجراء الفحوصات وضمان اختيار الفنادق التي توفر كافة الشروط الوقائية بما يضمن منع انتقال العدوى، وتقدم الفنادق ما يثبت تلقيح كافه العاملين باللقاحات ضد كورونا، واعتبارها شرط الحصول على تراخيص الاعتماد كمحل الإقامة للوافدين، ويتم ايقاف التفويج، وكافة إجراءات منح سمة الدخول اعتماداً على تطورات الوضع الوبائي في العراق والبلدان المجاورة من الجهات ذات العلاقة.

كذلك، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف، بدء دخول الزائرين العرب والأجانب إلى المحافظة لأداء مراسم الزيارات الدينية عبر المطار الدولي.

         

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