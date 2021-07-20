موسكو تدرس طلبا لإنتاج أحد اللقاحات الروسية ضد كورونا على أراضي نيكاراجوا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تدرس طلبا من نيكاراجوا لإنتاج أحد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد على أراضيها ضمن مشروع مشترك لإنتاج الأدوية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية نيكاراجوا اليوم الإثنين، تقدمت القيادة النيكاراجوية قبل شهرين تقريبا باقتراح إنتاج لقاح كوفيفاك الروسي من مركز تشوماكوف ضمن مشروع مشترك لإنتاج الأدوية".

أضاف: "أن هذه مسألة ليست بالبسيطة، حيث تم إنشاء المشروع المشترك لإنتاج لقاحات ضد الإنفلونزا ويعمل بطاقة كبيرة لإنتاج هذه العقاقير، التي يتم توفيرها ليس فقط لنيكاراجوا بل أيضا لفنزويلا وكوبا والإكوادور"، مشيرا إلى أن مشروع "ميتشنيكوف" لإنتاج الأدوية المشتركة بين روسيا ونيكاراجوا ينتج حوالي 30 مليون جرعة لقاح ضد "الإنفلونزا" خلال موسم انتشار العدوى.

وتابع لافروف: "إن المشكلة الثانية في هذا الموضوع تتمثل في أن الطاقة الإنتاجية لمركز تشوماكوف لإنتاج لقاح "كوفيفاك " ليست كبيرة بعد، ولم يتم تلبية الطلب الروسي على هذا اللقاح بالكامل.

وأضاف: مع الأخذ في الاعتبار كل هذه الظروف، ندرس الطلب حول إمكانية إنتاج أي لقاح روسي في نيكاراجوا، وأعتقد أنه سيكون هناك وضوح بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد تماما هذا الطلب من الناحية السياسية".