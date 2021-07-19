النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۸مشاهدات
‍ پ

نقاط تفتيش للحفاظ على الاجراءات الصحية الاحترازية في مكة بحسب وزارة الاعلام السعودية

أدى الحجاج اليوم الاثنين ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.
رمز الخبر: ۵۴۴۰۳
تأريخ النشر: 19 July 2021

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق الكتروني، بينما يشعر ملايين من المسلمين في العالم الراغبين بأداء فريضة الحج، بخيبة أمل من عدم القدرة على المشاركة.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة.

ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، ورغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.

وبثت وزارة الإعلام السعودية مشاهد متنوعة لعمليات التفتيش لحافلات الحجاج والتاكد من اجراءات السلامة تطبيقا لمعايير الاحتراز من تفشي وباء كورونا، اضافة الى مرور الحافلات بنقاط التفتيش الصحي في مختلف شوارع مدينة مكة.

والحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، ويمثل تنظيمه في العادة تحدّيا لوجستيا كبيرا، إذ يتدفّق ملايين الحجاج من دول عديدة على المواقع الدينية المزدحمة.

ونظّمت السعودية العام الفائت أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث. وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص شاركوا فيه.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس
صالح يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين
وزارة الخزانة الأمريكية تناقش مع القطاع المالي والمجتمع المدني الفساد ومكافحة الإرهاب
قائد الثورة: المنطقة الاسلامية باتت ميدانا للمقاومة ضد ممارسات امريكا الشريرة
صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية ستقيمها في المساجد ضمن تدابير احترازية و4 تمنعها
ضمن جيل جديد بمقدوره استهداف أي بقعة على وجه الأرض.. روسيا تختبر صاروخ كروز أسرع من الصوت
لوس أنجلوس تشيد منازل شديدة الصغر بغرض إيواء المشردين مؤقتا
في يوم مانديلا.. البلاد تبدأ برفع الأنقاض وتحذير من الدفع نحو توتر عرقي
نقاط تفتيش للحفاظ على الاجراءات الصحية الاحترازية في مكة بحسب وزارة الاعلام السعودية
الصين تطالب الولايات المتحدة برفع الحصار عن كوبا
مرضى الفشل الكلوي في عمران.. أنياب الحصار والحرب تنهش الأطفال
الفلسطينيون في غزة يقبلون لشراء أضحية العيد من سوق المواشي
التلفزيون الرسمي يعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة
محتجون يهاجمون محطة تلفزيونية بسبب موقفها الداعم لحملات التلقيح
لاول مرة في ايران... صنع مروحية بدون طيار
خباثة اميركية جديدة
ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر علية السلام مستودع علوم اهل البيت
بايدن يستخدم سلاح التجويع ضد كوبا
النمساوية تستانف رحلاتها المباشرة الى طهران
إيران ولاتفيا تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية
الجهاد الاسلامي: اجراءات حكومة الاحتلال والمستوطنين ستؤدي لاحتدام الصراع والمواجهة
الأسد: قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكيين نصب أعيننا
الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة
نائب ايراني: طهران تريد رفع الحظر كله وليس تمديد الاعفاءات
الجبهة الشعبية تدعو الشعب الفلسطيني للنفير و التصدي لاقتحامات المستوطنين للاقصى
فيلم "رام" الايراني يتألق في مهرجان البرازيل الدولي
عراقجي: مفاوضات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران
سنقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد
قائد عسكري: الجيش الايراني في ذروة الجهوزية للدفاع عن المصالح الوطنية
استاذ جامعي: لقاح بركت فعال ايضا ضد المتحور "دلتا" من فيروس كورونا