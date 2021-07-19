نقاط تفتيش للحفاظ على الاجراءات الصحية الاحترازية في مكة بحسب وزارة الاعلام السعودية

أدى الحجاج اليوم الاثنين ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق الكتروني، بينما يشعر ملايين من المسلمين في العالم الراغبين بأداء فريضة الحج، بخيبة أمل من عدم القدرة على المشاركة.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة.

ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، ورغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.

وبثت وزارة الإعلام السعودية مشاهد متنوعة لعمليات التفتيش لحافلات الحجاج والتاكد من اجراءات السلامة تطبيقا لمعايير الاحتراز من تفشي وباء كورونا، اضافة الى مرور الحافلات بنقاط التفتيش الصحي في مختلف شوارع مدينة مكة.

والحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، ويمثل تنظيمه في العادة تحدّيا لوجستيا كبيرا، إذ يتدفّق ملايين الحجاج من دول عديدة على المواقع الدينية المزدحمة.

ونظّمت السعودية العام الفائت أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث. وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص شاركوا فيه.