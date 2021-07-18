النمساوية تستانف رحلاتها المباشرة الى طهران

ان الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) لها ايضا رحلات جوية يومي السبت والاربعاء في مسار "طهران-فيينا" وبالعكس.

استأنفت الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها الى طهران بوصول طائرة تابعة لها الى مطار "الامام الخميني (رض)" الدولي في طهران مساء السبت.

وقال علي رضا مجذوبي عضو هيئة الادارة ومساعد رئيس شركة مدينة "الامام الخميني (رض)" المطارية في تصريح له مساء السبت: الخطوط الجوية النمساوية استأنفت رحلاتها المباشرة من فيينا الى طهران.

واضاف: ان هذه الرحلات الجوية تجري 4 ايام في الاسبوع.

وقال مجذوبي: ان الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) لها ايضا رحلات جوية يومي السبت والاربعاء في مسار "طهران-فيينا" وبالعكس.

المصدر: إرنا