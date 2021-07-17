النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

امين عام مجمع التقريب يتحادث هاتفيا مع عدد من علماء الدين في افغانستان

واكد حجة الاسلام شهرياري ضرورة المزيد من دور علماء افغانستان في حل المشاكل الراهنة في البلاد، معربا عن امله بان تتمكن المجموعات والفئات من الوصول عبر الحوار الى حل مشترك عقلاني للمشاكل على اساس صوت الشعب عبر استخدام الديمقراطية وراي الشعب وعلماء الدين والمجالس العلمائية.
رمز الخبر: ۵۴۳۶۴
تأريخ النشر: 17 July 2021

اجرى امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري محادثات هاتفية مع عدد من علماء الدين في افغانستان.

واجرى حجة الاسلام شهرياري محادثات هاتفية منفصلة مع كل من: رئيس رئيس مجلس الاخوة الاسلامية في افغانستان وعضو المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حبیب الله حسام، رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان آية هاشم صالحي مدرس، شيخ الحديث في ولاية لنغرهار ورئيس مجلس علماء السنة في الولايات الشرقية سید محمد صادق سادات، امام الجمعة في مسجد تميم انصار وعضو مجلس الاخوة الاسلامية مولوی لطف الله حق برست، النائب في مجلس الاعيان مساعد رئيس مجلس الاخوة الاسلامية ومساعد رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان استاد محمد اکبری، وحجة السلام موسوي نجاد.

وفي هذه الاتصالات الهاتفية تباحث حجة الاسلام شهرياري مع علماء الدين الافغان حول الاوضاع الراهنة في افغانستان وقال: في هذه الظروف التي حلت فيها المصائب على افغانستان ينبغي النظر للقضايا بعقلانية وليس السبيل سيطرة قومية على قومية اخرى وان طالبان او غير طالبان لا يمكنها ادارة الحكم لوحدها في افغانستان.

واضاف: اننا ندعو جميع الفئات للكف عن الحرب واللجوء الى الحوار الافغاني-الافغاني لانه ان كان بامكان الحرب حل مشاكل افغانستان لكانت روسيا واميركا قد سيطرتنا عن طريق الحرب لكننا راينا بانه لا روسيا ولا اميركا تمكنت من السيطرة كما ان ايا من القوميات والمجموعات لا يمكنها ان تكون الحاكم المطلق على افغانستان لذا فان الطريق هو طريق الحوار والسلام العادل ووضع السلاح ارضا وان يتم التمكن عبر المشاركة في الساحة السياسية رسم المستقبل السياسي لافغانستان من قبل الافغانيين انفسهم.

واكد حجة الاسلام شهرياري ضرورة المزيد من دور علماء افغانستان في حل المشاكل الراهنة في البلاد، معربا عن امله بان تتمكن المجموعات والفئات من الوصول عبر الحوار الى حل مشترك عقلاني للمشاكل على اساس صوت الشعب عبر استخدام الديمقراطية وراي الشعب وعلماء الدين والمجالس العلمائية.

واعتبر امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية بان الحرب هو ما يريده اعداء جميع القوميات في افغانستان وقال: ان الاعداء اليوم يخططون لاثارة الحرب بين جميع القوميات في حين ان الاسلام لا يسمح للمسلم بان ينتهك حرمة ومال وروح وعرض مسلم اخر.

من جانبهم ثمّن علماء الدين في افغانستان الاتصال الهاتفي من الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ومتابعته لاوضاع افغانستان، ودعوا الى الوحدة بين جميع المجموعات والقوميات واكدوا ضرورة مواجهة التطرف والتكفير في العالم الاسلامي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء: 40 أستهداف بالمسيرات و9 ضربات صاروخية ضمن عملية النصر المبين
وفد من وزارة الخارجية الايرانية يلتقي وزير الخارجية السوري
قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني يتفقد منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران
روحاني: الخبيث ترامب أضر بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم
جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية
كاظمي قمي: امريكا منعت تشكيل حكومة قوية وجيش محترف في أفغانستان
تطوير التجارة الاقليمية يعزز الاواصر بين شعوب المنطقة
لافروف: انضمام ايران والهند للترويكا الموسعة حول افغانستان سيزيد من امكاناتها
امين عام مجمع التقريب يتحادث هاتفيا مع عدد من علماء الدين في افغانستان
الصين تدعو أميركا إلى رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي وغير قانوني على ايران
سقوط طائرة مسيرة "إسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية
رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين طهران وباكو
وزير الاتصالات الايراني يعلن عن توقيع اتفاق لانشاء اسواق اقليمية مشتركة
غريب أبادي: لولا تضحياتنا لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم
الاتحاد الأوروبي: إيران لن تعود إلى محادثات فيينا قبل بدء رئاسة رئيسي
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"