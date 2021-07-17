الجهاد الاسلامي: الاحتلال يحمي ويدعم ارهاب المستوطنين ضد أهلنا وأبناء شعبنا

ولفت الى ان ما كشفته الصحافة العبرية يضع الهيئات الدولية أمام مسؤولياتها وإن على الضمير العالمي المتبلد أمام هذا الاٍرهاب أن يتحرك ويستيقظ وينتصر لإنسانيته .

اكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال يحمي ويدعم ارهاب المستوطنين ضد أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية.

واعتبر الناطق الاعلامي باسم الحركة أ. طارق سلمي أن ما كشفه الاعلام العبري بشأن مشاركة المستوطنين الإرهابيين مع جيش الاحتلال في قتل 11 من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي، هو اعتراف واضح ودليل على مستوى الإرهاب الذي يتعرض له شعبنا

واشار سلمي الى أن اعتراف الصحافة العبرية يؤكد أن الصهاينة جميعاً يشاركون في كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهم رأس حربة المشروع الصهيوني الاستعماري الذي تنبثق عنه كل أعمال القتل وسرقة الأراضي وحرق المحاصيل الزراعية والاعتداء على ممتلكات ومنازل أبناء الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتهجيره .

ولفت الى ان ما كشفته الصحافة العبرية يضع الهيئات الدولية أمام مسؤولياتها وإن على الضمير العالمي المتبلد أمام هذا الاٍرهاب أن يتحرك ويستيقظ وينتصر لإنسانيته .

و قال الناطق باسم الجهاد :"إننا كفلسطينيين أمام أولوية استحقاق أساسي في الدفاع عن أنفسنا في وجه هذا الإرهاب ، فالمستوطنون هم هدف مشروع ، ويجب تفعيل العمل المقاوم لمحاربتهم ولطردهم من كل أرضنا الفلسطينية" .

المصدر: فلسطين اليوم