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الأضرعي: قوى العدوان تقوم بنهب 3 إلى 4 مليون برميل نفط شهريا

وأشار إلى أن عمليات نهب النفط الخام والغاز المسال من قوى العدوان هي التي تمنع صرف المرتبات للمواطنين.
رمز الخبر: ۵۴۳۵۵
تأريخ النشر: 17 July 2021

أكد المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي أن قوى العدوان تقوم بنهب 3 إلى 4 مليون برميل نفط شهريا من ولا نعلم أين يتم إيداع عائداتها.

وقال الأضرعي للمسيرة يوم الجمعة: إن قوى العدوان لا زالت تحتجز 4 سفن قبالة ميناء جيزان منها سفينتا بنزين للاستهلاك العام وسفينة مازوت لمصانع وكهرباء الحديدة وسفينة غاز، مؤكدا أن سفينتي البنزين المحتجزتين قبالة جيزان بلغت مدة احتجازهما 431 يوما بغرامات وصلت إلى 8 مليون و620 ألف دولار.

وأشار إلى أن عمليات نهب النفط الخام والغاز المسال من قوى العدوان هي التي تمنع صرف المرتبات للمواطنين.

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