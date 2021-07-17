ظريف يرد على الاتهامات الامريكية الاخيرة

وأضاف ظريف وفقا لارنا: أن الاجدر باميركا ان تهتم بشؤونها بدل إطلاق هذه المسرحيات والتهم.

ردا على الاتهامات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين ضد الجمهورية الإسلامية، نصح وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، الادارة الأمريكية بأن تهتم بأمورها بدل هذه الاستعراضات.

وتعليقا على الاتهامات الامريكية لايران، قال ظريف ان المسلحين المرتبطين باميركا يضعون مخططاتهم من داخل الاراضي الامريكية لاغتيال القادة في هايتي وفنزويلا، هذا في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الأمريكية بالتستر على علاقاتها الإجرامية من خلال اتهام الآخرين، خاصة بالحديث عن عملية اختطاف صبيانية ومضحكة.

وأضاف ظريف وفقا لارنا: أن الاجدر باميركا ان تهتم بشؤونها بدل إطلاق هذه المسرحيات والتهم.