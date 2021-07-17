المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية

وقع المغرب والكيان الإسرائيلي في الرباط الخميس أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد غوفرين، أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة الـ"سايبر" الإسرائيلي يجآل أونا ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الكيان الإسرائيلي والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني "إعلانا مشتركا" بين بلاده والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.